«S'il avait dit : "je reste"», l'OM l'aurait gardé !

A la peine à l'OM ces derniers temps, il a fait savoir à ses dirigeants qu'il n'avait plus la force de continuer. Par conséquent, une réunion a été organisée pour négocier un séparation à l'amiable. S'il était en capacité de rester à l'OM, son départ n'aurait pas été officialisé.

En crise de résultats depuis quelques matchs, l'OM a annoncé un départ majeur ce mardi matin. Via un communiqué publié sur son site officiel, le club olympien a fait savoir que son entraineur quittait le navire.

«De Zerbi a donné le signal qu'il n'y était plus» « L’Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi, entraîneur de l’équipe première, annoncent la fin de leur collaboration d'un commun accord. À la suite d’une concertation réunissant l’ensemble des parties prenantes de la direction du club – propriétaire, président, directeur du football et entraîneur – il a été décidé d’opter pour un changement à la tête de l’équipe première. Une décision collective, difficile, prise au terme d’une réflexion approfondie dans l’intérêt du club pour répondre aux enjeux sportifs de cette fin de saison. L’Olympique de Marseille tient à remercier Roberto De Zerbi pour son investissement, son engagement, son professionnalisme et son sérieux, marqués notamment par la 2ᵉ place obtenue lors de la saison 2024/25. Le club lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a écrit l'OM.