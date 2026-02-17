«Je payerais tellement cher pour ça...» : Kylian Mbappé passe aux aveux (il risque de vous surprendre !)

Kylian Mbappé est une star incontournable et pas seulement en France. Qu'il soit sur le territoire français, en Europe ou aux quatre coins du globe, il y aura une personne susceptible de le reconnaître dans la rue. Au point où les plaisirs simples lui sont interdits, il développe sa pensée après une longue introspection.
AS Monaco, équipe de France qu'il n'a plus quitté, PSG et à présent Real Madrid. Kylian Mbappé a bien évidemment de par son statut et sa notoriété, toujours été grandement exposé. Si bien qu'à 27 ans, la star du football français n'est pas vraiment dans la capacité de pouvoir vivre une vie somme toute d'être humain normal. Et cette sensation, Mbappé la ressent depuis quelque temps désormais.
«Je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens»
En 2024, Kylian Mbappé accordait une longue interview à Elise Lucet dans le cadre d'une émission d'Envoyé Spécial. Pendant l'échange, la journaliste interrogeait le capitaine de l'équipe de France sur une activité lambda pour monsieur tout le monde, mais pas lui. Ce qui lui manque tout particulièrement. « A quand remonte la dernière fois que vous êtes allés chercher une baguette de pain tout seul à pied ? Oh (ndlr sourire) Je ne sais même plus. Ce sont des choses qui... En fait, qui sont des choses tellement simples et qui étaient des corvées quand j'étais petit et que mon père me disait : « va chercher ça ». Je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens ».
«Les choses simples de la vie me manquent le plus ? Ouais, ouais»
De quoi l'inciter à nourrir quelques regrets ? Pas vraiment, plus une « fatalité » et un « constat » d'après les propos de Kylian Mbappé. Ce qui a permis à Elise Lucet de lui proposer une situation totalement fictive et en dehors des réalités. « On a une baguette magique, vous changez d'apparence pendant 48 heures, vous pouvez faire ce que vous voulez, personne ne va vous reconnaître, vous faites quoi ? ». Il n'a pas fallu bien longtemps pour que l'attaquant de l'équipe de France communique sa pensée sur la question. « En tout cas, je passe mes 48 heures dehors, c'est sûr déjà. Je ferais tout, des choses sans réfléchir. J'ai perdu la spontanéïté de l'être humain du genre : « je veux sortir, je vais faire ça, je le fais ». Tout est une question d'organisation. Est-ce pesant ? Maintenant non, c'est le quotidien, mais ça l'était. Qu'est-ce que je ferais ? Aller manger tranquille dans une brasserie, sortir, aller voir des amis, faire la fête incognito sans que personne ne vienne vous voir. Le lendemain matin, un bon brunch au soleil sur une terrasse, admirer les choses. Les choses simples de la vie vous manquent le plus ? (Il réfléchit avant de sourire et de répondre) ouais, ouais ». Les simples choses qui font la différence selon le chanteur Corneille, Mbappé aimerait bien les avoir...