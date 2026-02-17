«Je payerais tellement cher pour ça...» : Kylian Mbappé passe aux aveux (il risque de vous surprendre !)

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Kylian Mbappé est une star incontournable et pas seulement en France. Qu'il soit sur le territoire français, en Europe ou aux quatre coins du globe, il y aura une personne susceptible de le reconnaître dans la rue. Au point où les plaisirs simples lui sont interdits, il développe sa pensée après une longue introspection.

AS Monaco, équipe de France qu'il n'a plus quitté, PSG et à présent Real Madrid. Kylian Mbappé a bien évidemment de par son statut et sa notoriété, toujours été grandement exposé. Si bien qu'à 27 ans, la star du football français n'est pas vraiment dans la capacité de pouvoir vivre une vie somme toute d'être humain normal. Et cette sensation, Mbappé la ressent depuis quelque temps désormais.

Rarement quelqu’un a aussi bien développé ma pensée que Cazarre sur Mbappé 🙏pic.twitter.com/PdExSeocw0 — Footeuse (@Foooteuse) February 11, 2026

«Je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens» En 2024, Kylian Mbappé accordait une longue interview à Elise Lucet dans le cadre d'une émission d'Envoyé Spécial. Pendant l'échange, la journaliste interrogeait le capitaine de l'équipe de France sur une activité lambda pour monsieur tout le monde, mais pas lui. Ce qui lui manque tout particulièrement. « A quand remonte la dernière fois que vous êtes allés chercher une baguette de pain tout seul à pied ? Oh (ndlr sourire) Je ne sais même plus. Ce sont des choses qui... En fait, qui sont des choses tellement simples et qui étaient des corvées quand j'étais petit et que mon père me disait : « va chercher ça ». Je payerais tellement cher maintenant pour faire ce genre de choses qui ne ressemblent à rien pour la plupart des gens ».