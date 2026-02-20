«J’avais rencontré Nasser Al-Khelaïfi» : Un attaquant de l'OM était proche... du PSG !

Alexis Brunet

Depuis de nombreuses années, le PSG et l’OM ne sont pas les meilleurs amis du monde, loin de là. Certains joueurs prennent toutefois le risque de passer par les deux clubs et cela met souvent en colère les supporters. Il y a quelques années, un attaquant aujourd’hui à Marseille aurait pu jouer à Paris, mais le transfert n’avait pas abouti pour une raison bien précise.

À l’été 2024, Adrien Rabiot avait surpris tout son monde. Alors libre de tout contrat après son aventure du côté de la Juventus de Turin, le milieu de terrain avait décidé de rejoindre l’OM après la fermeture du marché des transferts. Un choix qui avait provoqué la colère des supporters parisiens, car le Français avait été formé au PSG, avant d’y faire ses grands débuts avec les professionnels.

«Si j'avais été célibataire...» : Le transfert au PSG refusé pour des raisons familiales https://t.co/w1u7G9OcU8 — le10sport (@le10sport) February 20, 2026

Ben Arfa, Diarra, Fiorèse… Bien que cela soit forcément problématique, quelques joueurs ont eux aussi fait le même choix qu’Adrien Rabiot en évoluant à l’OM et au PSG. Dans les exemples récents, on peut parler de Lassana Diarra ou bien d’Hatem Ben Arfa. Le Ballon d’or George Weah est lui aussi passé par les deux clubs, tout comme Fabrice Fiorèse, qui avait été particulièrement bien accueilli par les supporters parisiens lors de son retour au Parc des princes avec le maillot marseillais.