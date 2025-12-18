Lucas Chevalier remplacé : L’annonce inattendue du PSG !

Pierrick Levallet

Touché à la cheville depuis la défaite contre l’AS Monaco le 29 novembre dernier, Lucas Chevalier était quand même du déplacement au Qatar pour la finale de la Coupe Intercontinentale. Le PSG a néanmoins décidé de titulariser Matvey Safonov, auteur d’une prestation légendaire. Le club de la capitale a néanmoins tenu à justifier l’absence de l’international français dans le onze.

Lucas Chevalier n’a plus joué sous les couleurs du PSG depuis le 29 novembre. Touché à la cheville contre l’AS Monaco, l’international français a été remplacé par Matvey Safonov. Mais le portier russe s’est montré impressionnant dans les cages parisiennes ces derniers jours. Le gardien de but de 26 ans s’est d’ailleurs illustré avec une performance légendaire en finale de la Coupe Intercontinentale ce dimanche contre Flamengo.

Matvey Safonov, prestation légendaire au PSG ! Alors que l’on pensait Lucas Chevalier apte à tenir sa place, Luis Enrique a finalement décidé d’aligner Matvey Safonov dans les buts du PSG. Et l’international russe est devenu le premier gardien à arrêter quatre tirs au but dans une seule et même séance. L’habituel numéro 2 dans la hiérarchie a offert la victoire et le 6e trophée de 2025 aux Rouge-et-Bleu.