PSG - «J’avais pleuré…» : Neymar a traumatisé ce joueur !

Supporter du PSG depuis de longues années, Enzo Renou s’apprête à affronter son club de cœur avec le Vendée Fontenay Foot (N 3) ce samedi soir, à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France. Avant cette rencontre particulière pour lui, l’attaquant est revenu sur un souvenir douloureux…

C’est un rendez-vous particulier qui attend Enzo Renou. Samedi soir, sur la pelouse de la Beaujoire, l’attaquant du Vendée Fontenay Foot (N 3) va affronter le PSG, son club de cœur, à l’occasion du 32e de finale de la Coupe de France. Avant la rencontre, le joueur est revenu pour Le Parisien sur son attachement pour le champion d’Europe en titre, se remémorant des bons souvenirs, et d’autres plus douloureux.

« La remontada ? J’avais pleuré, impossible de m’endormir » « Je me rappelle d’une joie immense lors du 2-2 à Chelsea qui nous qualifie pour les quarts de finale de C1 (en 2015) », confie Enzo Renou, qui n’a pas oublié non plus le cauchemar vécu par le PSG en Catalogne un soir de mars 2017 : « Le pire souvenir est bien évidemment la remontada (PSG-Barcelone en 2017). J’avais pleuré, impossible de m’endormir. Le lendemain, j’ai dû faire face aux moqueries de mes camarades qui étaient pour le Barça. »