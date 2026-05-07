Le PSG en finale de Ligue des champions : L'OM prend une balle perdue d'un journaliste !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain n'est plus qu'à un petit match d'entrer un peu plus dans l'histoire. Depuis 2019 et Liverpool, aucun autre club européen n'était parvenu à enchaîner deux participations de suite en finale de Ligue des champions. Ce sera la troisième finale en C1 pour le PSG, de quoi faire passer le club parisien devant l'OM sur la scène européenne selon le journaliste Laurent Perrin.

En 1991, l'OM vivait sa première finale de Ligue des champions. Une défaite contre l'Etoile Rouge de Belgrade aux tirs au but à Bari (0-0 puis 3-5 lors de la séance). Deux ans plus tard, l'Olympique de Marseille rectifiait le tir en prenant le meilleur sur l'AC Milan (1-0), remportant ainsi l'unique C1 de l'histoire du football français... jusqu'au 31 mai 2025 et le sacre tant attendu du PSG contre l'Inter (5-0). A l'instar de l'OM, le Paris Saint-Germain avait dû s'y prendre à deux fois avant de pouvoir célébrer son sacre en Ligue des champions (une finale perdue en 2020 contre le Bayern Munich (0-1)).

«Le PSG va jouer sa 3e finale de Ligue des champions, c'est une de plus que l'OM» Pour la deuxième année consécutive, l'équipe de Luis Enrique a validé son ticket pour la finale de la Ligue des champions. Le 30 mai prochain, à Budapest, le Paris Saint-Germain tentera d'entrer un peu plus dans l'histoire en finale face à Arsenal. Mais quel que soit le résultat, le PSG est déjà un plus grand club que l'OM selon Laurent Perrin. Le journaliste du Parisien a profité d'une session de questions / réponses avec les internautes du quotidien de la capitale pour glisser un taquet au club phocéen. « Avec cette qualification, Paris peut-il légitimement se considérer comme le plus grand club français sur la scène européenne devant l’OM ? Objectivement, oui, bien sûr. Et c'était le cas dès la victoire en finale l'an dernier. Il ne manquait que le trophée pour dépasser l'OM. Le PSG va jouer sa 3e finale de Ligue des champions, c'est une de plus que l'OM ».