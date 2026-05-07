Transfert de Leonardo Balerdi : Il va quitter l’OM et est annoncé… «dans un top club» !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Six ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi quittera l’OM à la fin de la saison. Les deux camps se sont déjà mis d’accord afin de se séparer cet été. Reste à savoir où ira le défenseur âgé de 27 ans, qui sort d’une saison très mitigée, mais que Karim Bennani voit tout de même rejoindre « un top club ».

Comme expliqué par le journaliste Florent Germain le mois dernier sur les ondes de RMC, l’été 2026 sera le moment pour Leonardo Balerdi de quitter l’OM : « Il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. L’OM espère récupérer minimum 25M€ dans cette transaction. »

« Les deux parties sont d’accord pour se séparer en fin de saison » Si l’international argentin (11 sélections) avait déjà hésité à partir ces deux dernières années, il devrait finir par quitter le club qu’il a rejoint à l’été 2020 en provenance du Borussia Dortmund après la Coupe du monde. « Leonardo Balerdi a dit aux dirigeants de l’OM qu’il voulait quitter Marseille après la Coupe du monde. Parce que c’est le moment, qu’il est au bout de l’aventure marseillaise, qu’à 27 ans il a besoin d’un nouveau défi et d’un nouvel élan dans sa carrière. Donc il n’y a pas de débat. Il y a juste à trouver le club, le montant qu’il faut, mais les deux parties sont d’accord pour se séparer en fin de saison », ajoutait Florent Germain.