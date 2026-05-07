Transfert de Leonardo Balerdi : Il va quitter l’OM et est annoncé… «dans un top club» !

Six ans après son arrivée en provenance du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi quittera l’OM à la fin de la saison. Les deux camps se sont déjà mis d’accord afin de se séparer cet été. Reste à savoir où ira le défenseur âgé de 27 ans, qui sort d’une saison très mitigée, mais que Karim Bennani voit tout de même rejoindre « un top club ».
Comme expliqué par le journaliste Florent Germain le mois dernier sur les ondes de RMC, l’été 2026 sera le moment pour Leonardo Balerdi de quitter l’OM : « Il y a deux parties qui sont sur la même longueur d’onde, le clan du joueur et le club marseillais, qui travaillent sur un départ. Il y a des discussions. On n’a pas le nom des clubs intéressés ni sa future destination, mais il y a des discussions, c'est vrai. L’OM espère récupérer minimum 25M€ dans cette transaction. »
« Les deux parties sont d’accord pour se séparer en fin de saison »
Si l’international argentin (11 sélections) avait déjà hésité à partir ces deux dernières années, il devrait finir par quitter le club qu’il a rejoint à l’été 2020 en provenance du Borussia Dortmund après la Coupe du monde. « Leonardo Balerdi a dit aux dirigeants de l’OM qu’il voulait quitter Marseille après la Coupe du monde. Parce que c’est le moment, qu’il est au bout de l’aventure marseillaise, qu’à 27 ans il a besoin d’un nouveau défi et d’un nouvel élan dans sa carrière. Donc il n’y a pas de débat. Il y a juste à trouver le club, le montant qu’il faut, mais les deux parties sont d’accord pour se séparer en fin de saison », ajoutait Florent Germain.
« Balerdi a été bon quand il a eu un capitaine de défense à ses côtés »
Reste à savoir où ira Leonardo Balerdi, souvent décrié depuis qu’il est à l’OM et dont la saison est loin d’être convaincante, lui qui a en plus perdu le brassard de capitaine. Karim Bennani estime malgré tout que le défenseur âgé de 27 ans devrait avoir l’opportunité de rejoindre un grand club. « À mon avis, il ira dans un top club. C’est un joueur encore jeune, qui a malgré tout fait plusieurs saisons en Ligue 1, en Coupe d’Europe. Balerdi a été bon quand il a eu un capitaine de défense à ses côtés. Quand Mbemba jouait à l’OM, Balerdi a été bon. Quand il a dû endosser le rôle de capitaine de la défense, ça a été très compliqué. Je pense que c’est un joueur qui sera très bon aux côtés d’un leader », a-t-il assuré sur le plateau de L’Équipe de Greg.