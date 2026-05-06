PSG - Real Madrid : Cristiano Ronaldo Jr, un transfert pour couper le cordon avec son père ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Avant que le Paris Saint-Germain prenne la décision de changer sa politique sportive en 2022, le recrutement des plus grandes stars du foot était l’un des objectifs phares des hauts dirigeants parisiens. C’est pourquoi des noms tels que Karim Benzema, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont été liés à l’actualité mercato du PSG. Seul Messi est venu, pour ce qui est de Ronaldo, il se pourrait que son fils reprenne le flambeau.

Pendant des années, il a semblé que le Paris Saint-Germain ait tenté de mettre la main sur Cristiano Ronaldo. Au tout début du projet QSI, les nouveaux propriétaires qatariens du club de la capitale avaient des ambitions débordantes sur le marché des transferts. Il n’y a qu’à s’attarder sur l’anecdote récemment racontée par Antoine Kombouaré sur les ondes d’Ici Paris au sujet de son entrevue avec le prince héritier du Qatar en 2011, devenu Émir depuis, lorsque le coach était aux commandes du vestiaire du PSG.

Cristiano Ronaldo, le rendez-vous manqué au PSG « Il m’a dit : ‘non, non, vous êtes l’entraîneur, je veux que ce soit avec vous’ et on a commencé à parler de noms : Messi, Benzema. Je me suis dit punaise, ils sont ambitieux les gens-là. Je ne les prends pas trop au sérieux à ce moment-là. Il me demande quels joueurs je veux, je lui réponds qu’on a un effectif qui est pas mal et qu’il faut apporter deux ou trois retouches c’est tout. J’ai compris hein (sourire), douze mecs sont arrivés », confiait Antoine Kombouaré à la journaliste Pia Clemens en janvier dernier. Cristiano Ronaldo a lui aussi été une option étudiée par les dirigeants du Paris Saint-Germain, sans qu’elle ne puisse se concrétiser.