Dossier Julian Alvarez : Le FC Barcelone active un plan B au PSG !

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, le FC Barcelone s’est lancé à la poursuite de Julian Alvarez. Le club espagnol cherche à attirer l’attaquant argentin cet été, mais le dossier est difficile et les Blaugrana ont donc décidé d’activer d’autres pistes. L’une d’entre elles mène à l’attaquant du PSG Gonçalo Ramos, qui a de grandes chances d’aller voir ailleurs à la fin de la saison.

Mardi soir, l’Atéltico de Madrid disputait sa demi-finale retour de Ligue des champions face à Arsenal. Malheureusement, les Colchoneros se sont inclinés 1-0 et ils ont été éliminés aux portes de la finale. Antoine Griezmann a donc disputé ses dernières minutes en C1 sous le maillot madrilène et c’est peut-être également le cas de Julian Alvarez.

Le FC Barcelone piste un joueur du PSG Buteur lors du match aller sur penalty, Julian Alvarez n’a cette fois pas réussi à faire trembler les filets lors de la demi-finale retour. L’Argentin fait partie des meilleurs attaquants du monde et la saison prochaine il pourrait exercer son talent sous d’autres couleurs. En effet, selon plusieurs sources, le FC Barcelone en aurait fait sa cible prioritaire pour le mercato estival. Toutefois, le dossier pourrait coûter très cher aux Blaugrana qui n’ont pas forcément des moyens financiers colossaux et donc d’autres pistes sont explorées. Selon les informations de Teamtalk, l’actuel leader de la Liga aurait également des vues sur Gonçalo Ramos, qui a des chances de quitter le PSG cet été. L’avant-centre portugais serait également courtisé par Chelsea qui souhaiterait apporter un peu de concurrence au poste de numéro neuf.