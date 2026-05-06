Transfert au PSG : Neymar et Mbappé l'ont mis dehors sans le savoir, il raconte tout des années plus tard

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain n'a cessé de se renforcer depuis 2011 et le rachat du club de la capitale par la famille royale qatarienne. Parmi les recrues du début du projet, Lucas Moura a débarqué au Camp des Loges à l'hiver 2013 à l'instar de David Beckham. Mais son histoire a pris fin en janvier 2018 à cause des présences de Neymar et de Kylian Mbappé.

Il fut l'une des premières pépites recrutées par le Paris Saint-Germain version QSI. Arrivé à l'hiver 2013 en provenance de Sao Paulo, Lucas Moura était considéré comme l'un des futurs grands noms de la sélection brésilienne et avait notamment refusé les avances de Sir Alex Ferguson et de Manchester United afin de signer en faveur du PSG. Et pendant cinq années, le sang de Lucas Moura était rouge... et bleu.

«La dernière saison, j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir ailleurs» Invité à s'exprimer par L'Equipe sur son amitié et la persévérance de Marquinhos à ses débuts au PSG au vu de la concurrence avec Thiago Silva, Alex et David Luiz notamment, Lucas Moura avait été interrogé sur un éventuel sentiment d'impatience le concernant. « Et vous, n'avez-vous pas manqué de patience justement ? Je ne pense pas. Je suis resté cinq ans et je pense être allé au bout de mon cycle à Paris. J'ai connu des longues périodes où j'ai été titulaire. Je suis parti au bon moment je pense. La dernière saison, j'ai compris qu'il fallait que j'aille voir ailleurs ».