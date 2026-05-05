Le PSG a recruté «un très bon footballeur» : L'annonce inattendue sur Zabarnyi !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Recruté pour 66M€, bonus compris, Illia Zabarnyi a débarqué en provenance de Bournemouth avec l'ambition de prendre la place de Marquinhos à moyen terme. Mais force est de constater que c'est un échec pour le moment. Mais son compatriote Ruslan Malinovskyi ne perd pas espoir et monte au créneau pour le joueur du PSG.

Lors du dernier mercato estival, le PSG s'est montré relativement discret, ne recrutant même qu'un seul joueur de champ à savoir Illia Zabarnyi. L'international ukrainien a débarqué en provenance de Bournemouth pour environ 66M€, bonus compris, afin de renforcer la rotation en défense centrale, mais également pour préparer la succession de Marquinhos. Cependant, les prestations de Zabarnyi ne rassurent pas au point que certains s'inquiètent déjà pour son avenir au PSG. Ce n'est pas le cas de Ruslan Malinovskyi. L'ancien milieu de terrain de l'OM, qui côtoie le joueur du PSG en sélection, assure que les Parisiens ont recruté un excellent joueur.

Malinovskyi monte au créneau pour Zabarnyi « Le championnat de France est difficile. J’ai moi-même joué à Marseille, donc je comprends très bien Illia. Prenez Auxerre ou Angers : ils ont peut-être enchaîné deux ou trois mauvais matchs, puis ils affrontent Marseille et le PSG. Pour eux, c’est le match de leur vie. Ils veulent faire leurs preuves, alors ils se donnent à fond », confie-t-il auprès de Tribuna, avant d'en rajouter une couche.