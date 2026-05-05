Mason Greenwood trahit l'OM : «Ce club lui a sauvé sa fin de carrière !»

En grande difficulté en cette fin de saison, Mason Greenwood ne semble clairement plus impliqué dans le projet marseillais. Une situation qui rend fou Ludovic Obraniak qui rappelle que sans l'OM, l'ailier anglais n'aurait probablement jamais pu relancer sa carrière de cette façon après les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet.
En 2024, l'OM décide de saisir l'opportunité qui se présente avec Mason Greenwood. L'ailier anglais sort d'un prêt très réussi à Getafe, mais Manchester United refuse de le conserver. Et pour cause, il n'est clairement plus le bienvenu en Angleterre compte tenu des accusations de viols et de violences conjugales de sa compagne. Malgré l'abandon des poursuites, plusieurs documents que ce soient des photos, des vidéos et même des audios, ont grandement fait parler. Mais cela n'a pas empêché l'OM de recruter Mason Greenwood qui s'est clairement relancé à Marseille. Mais alors qu'un départ en fin de saison ne fait désormais plus de doute, la fin de l'aventure tourne mal.
Obraniak fracasse Greenwood
En effet, Mason Greenwood déçoit en cette fin de saison et ne semble plus du tout impliqué dans le projet. Une situation qui agace Ludovic Obraniak qui estime que l'ailier anglais devrait être plus reconnaissant envers l'OM qui a sauvé la fin de sa carrière. « Quand Marseille prend Greenwood, c’est une opportunité de marché. Mais tu prends quand même avec toi le vent qui va souffler très fort par rapport à ce qu’il est en terme d’humain et par rapport à ce qu’il a fait, son passif. Mais si tu es Mason Greenwood, jamais tu te dis "merci de m’avoir remis en selle !" », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.
«Si si tu es Mason Greenwood, jamais tu te dis "merci de m’avoir remis en selle !"»
« Il a fait le job sur les stats, mais… C’est aller jusqu’au bout. Ce club lui a sauvé sa fin de carrière. Il lui a redonné l’opportunité de montrer que c’était encore un bon joueur de foot. Ce n’est pas rien quand même. Il y a un maillot, un club à respecter, l’institution. Je lui demande juste d’aller au bout du truc. Quand tu as signé un contrat et que le club continue de te payer jusqu’au dernier match… », ajoute Ludovic Obraniak.