Mason Greenwood trahit l'OM : «Ce club lui a sauvé sa fin de carrière !»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En grande difficulté en cette fin de saison, Mason Greenwood ne semble clairement plus impliqué dans le projet marseillais. Une situation qui rend fou Ludovic Obraniak qui rappelle que sans l'OM, l'ailier anglais n'aurait probablement jamais pu relancer sa carrière de cette façon après les accusations de violences conjugales dont il a fait l'objet.

En 2024, l'OM décide de saisir l'opportunité qui se présente avec Mason Greenwood. L'ailier anglais sort d'un prêt très réussi à Getafe, mais Manchester United refuse de le conserver. Et pour cause, il n'est clairement plus le bienvenu en Angleterre compte tenu des accusations de viols et de violences conjugales de sa compagne. Malgré l'abandon des poursuites, plusieurs documents que ce soient des photos, des vidéos et même des audios, ont grandement fait parler. Mais cela n'a pas empêché l'OM de recruter Mason Greenwood qui s'est clairement relancé à Marseille. Mais alors qu'un départ en fin de saison ne fait désormais plus de doute, la fin de l'aventure tourne mal.

Obraniak fracasse Greenwood En effet, Mason Greenwood déçoit en cette fin de saison et ne semble plus du tout impliqué dans le projet. Une situation qui agace Ludovic Obraniak qui estime que l'ailier anglais devrait être plus reconnaissant envers l'OM qui a sauvé la fin de sa carrière. « Quand Marseille prend Greenwood, c’est une opportunité de marché. Mais tu prends quand même avec toi le vent qui va souffler très fort par rapport à ce qu’il est en terme d’humain et par rapport à ce qu’il a fait, son passif. Mais si tu es Mason Greenwood, jamais tu te dis "merci de m’avoir remis en selle !" », lâche-t-il sur le plateau de L'EQUIPE de Greg, avant de poursuivre.