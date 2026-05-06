Didier Deschamps : La condition qui l’empêcherait d’être le prochain entraîneur du Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, Didier Deschamps disputera sa dernière compétition avec l’équipe de France. Après la Coupe du monde, il quittera ses fonctions de sélectionneur et il n’a pas envie de raccrocher de sitôt. C’est ainsi que son nom a circulé pour être le prochain entraîneur du Real Madrid. Mais voilà qu’un détail compliquerait la nomination de Deschamps.

Après 14 ans, l’équipe de France et Didier Deschamps, ça va se terminer. En effet, après la Coupe du monde, le sélectionneur va quitter ses fonctions et être probablement remplacé par Zinedine Zidane. Mais quid de l’avenir de DD ? Ayant déjà annoncé qu’il se laissait toutes les portes ouvertes, Deschamps pourrait donc retrouver le banc d’un club. C’est ainsi que ces dernières semaines, son nom a été évoqué pour venir remplacer Alvaro Arbeloa au Real Madrid la saison prochaine.

Deschamps et le Real Madrid, l’union impossible ? Didier Deschamps sera-t-il alors le prochain entraîneur du Real Madrid ? Pas sûr… Ce mercredi, Mundo Deportivo a jeté un coup de froid à propos de cette possibilité. Ce n’est pas que la Casa Blanca n’aimerait pas le sélectionneur de l’équipe de France, mais le problème viendrait du fait qu’il sera à la Coupe du monde avec les Bleus cet été. Et voilà que du côté du Real Madrid, on voudrait que le prochain entraîneur soit là dès le premier jour de la reprise. Ce qui serait quasiment impossible avec Deschamps, mais également Mauricio Pochettino, sélectionneur des Etats-Unis et lui aussi à la Coupe du monde cet été.