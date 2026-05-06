Changement pour Mbappé à la Coupe du monde : Emmanuel Petit enfile son costume de sélectionneur de l’équipe de France et conseille Deschamps !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Cela fait à présent plusieurs années que Didier Deschamps aligne Kylian Mbappé à un poste d’attaquant de pointe en équipe de France. Pendant le festival du journalisme de sport à Laval en début d’année, le sélectionneur expliquait notamment ce choix par le manque de courses défensives de Mbappé l’empêchant de jouer dans le couloir gauche comme avant. C’est pourtant la requête d’Emmanuel Petit, son ancien coéquipier en équipe de France.

Le 14 mai prochain, au Journal Télévisé de 20h de TF1, Didier Deschamps dévoilera sa tant attendue liste des joueurs retenus afin de représenter la France à la Coupe du monde 2026 (11 juin-19 juillet). Sans surprise, le capitaine Kylian Mbappé en fera partie sauf en cas d’incapacité physique de sa part à tenir son rang. Autour de lui, le Ballon d’or Ousmane Dembélé et le meilleur passeur de la saison du Bayern Munich Michael Olise l’épauleront. Dans un système plaçant Mbappé à la pointe de l’attaque servi par Dembélé et Olise derrière ?

«’Je vais laisser Dembélé dans l’axe et Olise à droite pour te mettre à gauche’… Parce que si j’étais Deschamps, c’est ce que je ferais» Du point de vue d’Emmanuel Petit, qui a côtoyé Didier Deschamps en équipe de France avec un titre de champion du monde remporté le 12 juillet 1998, le coach des Bleus doit opérer un changement tactique important. « Je n’aimerais pas être à la place de Didier Deschamps. Pour expliquer à Kylian Mbappé ‘je vais laisser Dembélé dans l’axe et Olise à droite pour te mettre à gauche’… Parce que si j’étais Deschamps, c’est ce que je ferais ».