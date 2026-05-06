Equipe de France : C'est fait depuis plus de cinq mois déjà avec Zinedine Zidane ?

Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pour le moment, rien n'a encore été officialisé concernant l'identité de son successeur. Il n'empêche que tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. L'ancien du Real Madrid devrait reprendre le flambeau à la tête des Bleus et voilà que ce serait acté depuis un moment...
D'ici quelques mois, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, après 14 ans sur le banc des Bleus, Didier Deschamps va quitter ses fonctions à l'issue de la Coupe du monde. Un nouveau chapitre va donc débuter mais avec qui aux commandes ? Pour le moment, Philippe Diallo, président de la FFF, n'a toujours pas officialisé le successeur de Deschamps. Un nom revient toutefois en boucle, celui de Zinedine Zidane. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zizou rêve d'entraîner l'équipe de France et voilà que ça devrait prochainement devenir une réalité.
Zidane refusait le Real Madrid en décembre dernier pour la France
Zinedine Zidane est donc annoncé comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France, mais aujourd'hui, rien n'est encore officiel. Il n'empêche qu'en coulisses, ce serait réglé et ce depuis plusieurs mois. On a pu s'en rendre compte avec la dernière information parue en Espagne. En effet, AS a révélé qu'en décembre dernier, le Real Madrid avait contacté Zidane pour remplacer Xabi Alonso. Le fait est que le Français avait alors décliné cette possibilité de revenir une troisième fois sur le banc merengue, ayant déjà donné sa parole pour entraîner l'équipe de France.
Rendez-vous après la Coupe du monde
Ne reste donc plus maintenant qu'à attendre l'officialisation de l'arrivée de Zinedine Zidane. Mais voilà que celle-ci ne devrait pas intervenir avant plusieurs semaines, Philippe Diallo ayant donné rendez-vous après la Coupe du monde. En effet, récemment, le président de la FFF expliquait à propos du successeur de Didier Deschamps à la tête de l'équipe de France : « Oui, je connais son nom. Je vous invite à nous retrouver à l'issue de la Coupe du monde. L'équipe de France est l'une des meilleures nations au monde, et tout le monde ne peut pas la piloter. Il faut un profil qui coche beaucoup de cases et qui puisse faire l'objet d'une adhésion des Français, puisque cette équipe de France de football est l'équipe des Français. Un lien doit se créer entre le sélectionneur et les Français ».