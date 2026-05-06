Equipe de France : C'est fait depuis plus de cinq mois déjà avec Zinedine Zidane ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur de l'équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pour le moment, rien n'a encore été officialisé concernant l'identité de son successeur. Il n'empêche que tous les regards se tournent vers Zinedine Zidane. L'ancien du Real Madrid devrait reprendre le flambeau à la tête des Bleus et voilà que ce serait acté depuis un moment...

D'ici quelques mois, l'équipe de France aura un nouveau sélectionneur. En effet, après 14 ans sur le banc des Bleus, Didier Deschamps va quitter ses fonctions à l'issue de la Coupe du monde. Un nouveau chapitre va donc débuter mais avec qui aux commandes ? Pour le moment, Philippe Diallo, président de la FFF, n'a toujours pas officialisé le successeur de Deschamps. Un nom revient toutefois en boucle, celui de Zinedine Zidane. Depuis son départ du Real Madrid en 2021, Zizou rêve d'entraîner l'équipe de France et voilà que ça devrait prochainement devenir une réalité.

Zidane refusait le Real Madrid en décembre dernier pour la France Zinedine Zidane est donc annoncé comme le prochain sélectionneur de l'équipe de France, mais aujourd'hui, rien n'est encore officiel. Il n'empêche qu'en coulisses, ce serait réglé et ce depuis plusieurs mois. On a pu s'en rendre compte avec la dernière information parue en Espagne. En effet, AS a révélé qu'en décembre dernier, le Real Madrid avait contacté Zidane pour remplacer Xabi Alonso. Le fait est que le Français avait alors décliné cette possibilité de revenir une troisième fois sur le banc merengue, ayant déjà donné sa parole pour entraîner l'équipe de France.