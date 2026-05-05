«Muscle ton jeu» : 28 ans après, Robert Pirès fait une révélation sur cette séquence mythique

En 1998, l’équipe de France remportait sa première Coupe du monde. De ce sacre, on retiendra de nombreuses séquences mythiques comme celle du « Muscle ton jeu » prononcé par Aymé Jacquet à Robert Pirès. Aujourd’hui encore, cette référence est réutilisée et voilà que 28 ans plus tard, l’ancien joueur d’Arsenal a fait une révélation sur ce moment issu de Les Yeux dans les Bleus.
Sorti en 1998, le documentaire Les Yeux dans les Bleus retraçait le parcours victorieux de l’équipe de France à la Coupe du monde. On a alors pu voir les coulisses du groupe d’Aymé Jacquet avec des séquences devenues aujourd’hui mythiques. Ça a notamment été le cas de ce moment dans le vestiaire des Bleus où le sélectionneur de l’époque s’adresse à ses joueurs et vient le tour de Robert Pirès. C’est alors qu’Aymé Jacquet lui dit de « muscler son jeu » et cette déclaration est désormais connue de tous.
« C’est tombé sur ma tête »
Dernièrement invité au micro d’Europe 1, Robert Pirès est revenu 28 ans plus tard sur cette séquence avec Aymé Jacquet. « Ce qu’on ne sait pas forcément c’est que ce muscle ton jeu, en réalité, il le dit à d’autres joueurs avant et on le ne voit pas dans le montage », lui fait-on alors remarquer. Robert Pirès explique alors : « Personne ne le sait sauf nous et celui qui filmait et qui a fait le montage. Après c’est tombé sur ma tête. Comme je suis gentil, je ne vais rien lui dire, je vais écouter, c’est peut-être plus simple de me le dire. Est-ce qu’il avait raison ? Oui certainement ».
« Cette phrase là est culte »
Robert Pirès le reconnait toujours, malgré les conseils d’Aymé Jacquet, il n’a pas forcément muscler son jeu. « Mais au final, je ne sais pas vraiment si je l’ai musclé, j’étais en Angleterre, ça s’est plutôt bien passé. Cette phrase là est culte et aujourd’hui encore on me demande dans la rue si j’ai musclé mon jeu. C’est marrant », a continué le champion du monde 98 et ex-joueur d’Arsenal.