«Muscle ton jeu» : 28 ans après, Robert Pirès fait une révélation sur cette séquence mythique

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En 1998, l’équipe de France remportait sa première Coupe du monde. De ce sacre, on retiendra de nombreuses séquences mythiques comme celle du « Muscle ton jeu » prononcé par Aymé Jacquet à Robert Pirès. Aujourd’hui encore, cette référence est réutilisée et voilà que 28 ans plus tard, l’ancien joueur d’Arsenal a fait une révélation sur ce moment issu de Les Yeux dans les Bleus.

Sorti en 1998, le documentaire Les Yeux dans les Bleus retraçait le parcours victorieux de l’équipe de France à la Coupe du monde. On a alors pu voir les coulisses du groupe d’Aymé Jacquet avec des séquences devenues aujourd’hui mythiques. Ça a notamment été le cas de ce moment dans le vestiaire des Bleus où le sélectionneur de l’époque s’adresse à ses joueurs et vient le tour de Robert Pirès. C’est alors qu’Aymé Jacquet lui dit de « muscler son jeu » et cette déclaration est désormais connue de tous.

« C’est tombé sur ma tête » Dernièrement invité au micro d’Europe 1, Robert Pirès est revenu 28 ans plus tard sur cette séquence avec Aymé Jacquet. « Ce qu’on ne sait pas forcément c’est que ce muscle ton jeu, en réalité, il le dit à d’autres joueurs avant et on le ne voit pas dans le montage », lui fait-on alors remarquer. Robert Pirès explique alors : « Personne ne le sait sauf nous et celui qui filmait et qui a fait le montage. Après c’est tombé sur ma tête. Comme je suis gentil, je ne vais rien lui dire, je vais écouter, c’est peut-être plus simple de me le dire. Est-ce qu’il avait raison ? Oui certainement ».