Mercato - Julian Alvarez : Robert Pirès l’imagine dans un autre club loin du PSG

Aujourd’hui, Julian Alvarez est l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Le sera-t-il encore d’ici quelques mois ? A l’approche du mercato estival, l’avenir de l’Argentin fait l’objet de nombreuses rumeurs et il est notamment question d’un intérêt du PSG. Mais Julian Alvarez intéresserait d’autres clubs et Robert Pirès l’imaginerait bien ailleurs qu’à Paris.
Julian Alvarez est un nom qui anime actuellement la rubrique mercato. Attaquant de l’Atlético de Madrid, l’Argentin plait à beaucoup de monde dont le PSG, le FC Barcelone et Arsenal. Entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone a d’ailleurs dit à propos de Julian Alvarez : « Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon ».
« Il a le profil pour jouer sous les ordres de Mikel Arteta »
PSG, Barcelone, Arsenal… Julian Alvarez aurait donc des options prestigieuses pour poursuivre sa carrière loin de l’Atlético de Madrid la saison prochaine. Alors qu’on se demande où ira l’attaquant argentin, Robert Pirès a lui un avis sur le sujet. « Je le verrais bien à Arsenal. Il a le profil pour jouer sous les ordres de Mikel Arteta », a notamment dit le champion du monde 98 et ancien joueur d’Arsenal sur le plateau du Canal Champions Club.
Julian Alvarez pas intéressé par Arsenal et un retour en Premier League ?
Direction Arsenal pour Julian Alvarez ? L’Argentin n’aurait pas de problème à s’adapter à la Premier League. En effet, avant l’Atlético de Madrid, il évoluait à Manchester City et pourrait donc retrouver le championnat anglais. Le fait est que récemment, la presse espagnole expliquait que Julian Alvarez n’était pas forcément intéressé à l’idée de revenir de l’autre coté de la Manche, au même titre que de rejoindre le PSG, club qu’il a d’ailleurs déjà refusé par le passé. C’est ainsi que sa priorité serait de signer au FC Barcelone.