Mercato - Julian Alvarez : Robert Pirès l’imagine dans un autre club loin du PSG

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, Julian Alvarez est l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Le sera-t-il encore d’ici quelques mois ? A l’approche du mercato estival, l’avenir de l’Argentin fait l’objet de nombreuses rumeurs et il est notamment question d’un intérêt du PSG. Mais Julian Alvarez intéresserait d’autres clubs et Robert Pirès l’imaginerait bien ailleurs qu’à Paris.

Julian Alvarez est un nom qui anime actuellement la rubrique mercato. Attaquant de l’Atlético de Madrid, l’Argentin plait à beaucoup de monde dont le PSG, le FC Barcelone et Arsenal. Entraîneur des Colchoneros, Diego Simeone a d’ailleurs dit à propos de Julian Alvarez : « Je ne lis pas dans ses pensées. C’est normal qu’un joueur comme Julián soit convoité par Arsenal, le Paris Saint-Germain et Barcelone. C’est normal. Il est très bon ».

« Il a le profil pour jouer sous les ordres de Mikel Arteta » PSG, Barcelone, Arsenal… Julian Alvarez aurait donc des options prestigieuses pour poursuivre sa carrière loin de l’Atlético de Madrid la saison prochaine. Alors qu’on se demande où ira l’attaquant argentin, Robert Pirès a lui un avis sur le sujet. « Je le verrais bien à Arsenal. Il a le profil pour jouer sous les ordres de Mikel Arteta », a notamment dit le champion du monde 98 et ancien joueur d’Arsenal sur le plateau du Canal Champions Club.