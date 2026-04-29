PSG : Un journaliste dévoile les transferts prévus pour le prochain mercato

Comme Luis Enrique l’avait récemment indiqué, le mercato estival devrait une nouvelle fois être assez calme au PSG dans le sens des arrivées. Il n’empêche qu’il faudrait tout de même à voir du sang neuf débarquer à Paris durant l’intersaison. A quoi s’attendre alors concernant le recrutement du club de la capitale ? Dominique Sévérac en a dit plus sur ce sujet.
L’été dernier, le PSG avait enregistré trois recrues avec les arrivées de Lucas Chevalier, Renato Marin et Illia Zabarnyi. S’est ensuite ajouté Dro Fernandez, arrivé en provenance du FC Barcelone en janvier. Le club de la capitale n’a ainsi pas fait de folies sur le marché des transferts et voilà qu’on prendrait un chemin similaire pour la fenêtre de recrutement à venir. Néanmoins, quelques nouveaux joueurs devraient débarquer au PSG.
« Paris va chercher un défenseur central et des remplaçants aux remplaçants »
A l’occasion d’un chat pour Le Parisien, le journaliste Dominique Sévérac a dévoilé les transferts auxquels il faudrait s’attendre au PSG cet été. C’est ainsi qu’il a expliqué : « Pour l'été, Paris va chercher un défenseur central et des remplaçants aux remplaçants. Par exemple, si Lucas Chevalier ou Kang-In Lee veulent partir, Paris les remplacera par un gardien et un milieu polyvalent. On parle plus d'un lifting que d'une refonte. Cette équipe, compte tenu de sa jeunesse, a encore trois belles années devant elle. Je pense qu'elle peut gagner la Ligue des champions en 2027, en 28, en 29, avec très peu de retouches ».
Un nouveau défenseur central au PSG ?
Un an après avoir recruté Illia Zabarnyi, le PSG pourrait donc recruter un nouveau défenseur central compte tenu des difficultés affichées par Marquinhos. D’ailleurs, Dominique Sévérac en a dit plus sur le profil qui était ciblé pour ce recrutement. « Le PSG prendra-t-il un défenseur de renom ? De renom, pas forcément. Mais un défenseur central, oui. Plutôt grand, très très très habile avec le ballon et bon dans les duels. Et jeune. Vous avez le portrait-robot », a-t-il fait savoir.