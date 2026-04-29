PSG - Nuno Mendes a vécu une soirée difficile : L’exploit «rarement vu» de Michael Olise

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont impressionné tout le monde, lors de la demi-finale aller de Ligue des Champions de ce mardi (5-4). Et l’un des plus beaux duels de la rencontre était entre Nuno Mendes et Michael Olise, qui semble avoir beaucoup plu à Giovanni Castaldi.

Il est loin le temps ou le PSG était la risée de l’Europe. Depuis un an, Paris domine ses adversaires de la tête et des épaules, avec un football qui fait l’unanimité. Et on en a encore eu la preuve ce mardi, avec en face un Bayern Munich qui a également livré une prestation de très haut niveau.

«C’est émouvant» : Le PSG et le Bayern Munich ont choqué Pascal Praud https://t.co/nLcgjvRkK9 — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

« C’est vraiment le maitre à jouer » Il y a eu de nombreux matchs dans le match et cela a été le cas dans le couloir, entre l’international français Michael Olise et Nuno Mendes, considéré comme l’un des meilleurs latéraux au monde. « Ce qui est incroyable c’est la qualité, la conduite de balle, mais surtout l’état d’esprit moi qui me frappe chez ce garçon pour le côtoyer en équipe de France » a confié Giovanni Castaldi, sur La chaîne L’Equipe. « C’est quelqu’un qui est si calme, qu’on ne voit quasiment pas et sur le terrain, il prend, toute la lumière ça serait injuste. C’est vraiment le maitre à jouer, l’homme par qui tous les ballons passent ».