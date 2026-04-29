Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de PSG - Bayern : Daniel Riolo n'est pas d'accord et donne le nom du vrai MVP !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à ses deux buts et sa passe décisive pour Joao Neves, Ousmane Dembélé a été élu homme du match face au Bayern Munich (5-4). Mais pour le journaliste Daniel Riolo, un autre joueur de Luis Enrique a été encore plus important dans cette incroyable demi-finale aller de Ligue des champions.

A l’issue d’une demi-finale aller de Ligue des champions exceptionnelle entre le PSG et le Bayern Munich, Ousmane Dembélé a été élu homme du match. Il faut dire que le Ballon d’Or a encore joué un rôle important dans la victoire de son équipe, avec deux buts et une passe décisive. Mais ce choix a fait réagir Daniel Riolo, estimant qu’un autre joueur de Luis Enrique méritait davantage d’être récompensé.

Mercato - PSG : «Je me sens pleinement épanoui avec Luis Enrique» , Vitinha répond cash au Real Madrid https://t.co/7lQDuiur78 — le10sport (@le10sport) April 29, 2026

« Le gars qui change le jeu de cette équipe au PSG, c’est Kvara » « Le gars qui change le jeu de cette équipe au PSG, c’est Kvara. C’est lui le détonateur, a confié le journaliste de RMC dans l’After Foot. On n’a pas assez dit que ce gars-là le jour où il a mis le pied à Paris, il a changé l’équipe, il a bonifié cet effectif. (…) Le collectif est très bien mais si Kvara ne vient pas au PSG, ce n’est pas la même équipe ». Face au Bayern, le Géorgien a inscrit un doublé.