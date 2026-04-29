Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de PSG - Bayern : Daniel Riolo n'est pas d'accord et donne le nom du vrai MVP !

Grâce à ses deux buts et sa passe décisive pour Joao Neves, Ousmane Dembélé a été élu homme du match face au Bayern Munich (5-4). Mais pour le journaliste Daniel Riolo, un autre joueur de Luis Enrique a été encore plus important dans cette incroyable demi-finale aller de Ligue des champions.
A l’issue d’une demi-finale aller de Ligue des champions exceptionnelle entre le PSG et le Bayern Munich, Ousmane Dembélé a été élu homme du match. Il faut dire que le Ballon d’Or a encore joué un rôle important dans la victoire de son équipe, avec deux buts et une passe décisive. Mais ce choix a fait réagir Daniel Riolo, estimant qu’un autre joueur de Luis Enrique méritait davantage d’être récompensé.
« Le gars qui change le jeu de cette équipe au PSG, c’est Kvara »
« Le gars qui change le jeu de cette équipe au PSG, c’est Kvara. C’est lui le détonateur, a confié le journaliste de RMC dans l’After Foot. On n’a pas assez dit que ce gars-là le jour où il a mis le pied à Paris, il a changé l’équipe, il a bonifié cet effectif. (…) Le collectif est très bien mais si Kvara ne vient pas au PSG, ce n’est pas la même équipe ». Face au Bayern, le Géorgien a inscrit un doublé.
« Le retour sera pareil »
Pour espérer sortir gagnant de cette double confrontation, Luis Enrique aura besoin de tous ses attaquants à Munich dans une semaine (mercredi 6 mai), lui qui estime qu’il faudra marquer « minimum » trois buts afin d’atteindre la finale. « On va aller à Munich dans un stade que nous aimons, avec de beaux souvenirs. On va jouer à la maison aussi. On va chercher à montrer la même mentalité et on cherchera à gagner le match, expliquait l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Il nous faudra analyser ce match. Il y a des aspects que l’on peut améliorer. On a très bien défendu mais on a concédé quatre buts. Il faut se reposer, récupérer, penser au championnat et après on va voir. Mais le retour sera pareil. »