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Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de PSG - Bayern : Daniel Riolo n'est pas d'accord et donne le nom du vrai MVP !

Ousmane Dembélé élu meilleur joueur de PSG - Bayern : Daniel Riolo n'est pas d'accord et donne le nom du vrai MVP !
Bernard Colas -
Journaliste
Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Grâce à ses deux buts et sa passe décisive pour Joao Neves, Ousmane Dembélé a été élu homme du match face au Bayern Munich (5-4). Mais pour le journaliste Daniel Riolo, un autre joueur de Luis Enrique a été encore plus important dans cette incroyable demi-finale aller de Ligue des champions.

A l’issue d’une demi-finale aller de Ligue des champions exceptionnelle entre le PSG et le Bayern Munich, Ousmane Dembélé a été élu homme du match. Il faut dire que le Ballon d’Or a encore joué un rôle important dans la victoire de son équipe, avec deux buts et une passe décisive. Mais ce choix a fait réagir Daniel Riolo, estimant qu’un autre joueur de Luis Enrique méritait davantage d’être récompensé.

« Le gars qui change le jeu de cette équipe au PSG, c’est Kvara »

« Le gars qui change le jeu de cette équipe au PSG, c’est Kvara. C’est lui le détonateur, a confié le journaliste de RMC dans l’After Foot. On n’a pas assez dit que ce gars-là le jour où il a mis le pied à Paris, il a changé l’équipe, il a bonifié cet effectif. (…) Le collectif est très bien mais si Kvara ne vient pas au PSG, ce n’est pas la même équipe ». Face au Bayern, le Géorgien a inscrit un doublé.

« Le retour sera pareil »

Pour espérer sortir gagnant de cette double confrontation, Luis Enrique aura besoin de tous ses attaquants à Munich dans une semaine (mercredi 6 mai), lui qui estime qu’il faudra marquer « minimum » trois buts afin d’atteindre la finale. « On va aller à Munich dans un stade que nous aimons, avec de beaux souvenirs. On va jouer à la maison aussi. On va chercher à montrer la même mentalité et on cherchera à gagner le match, expliquait l’entraîneur du PSG en conférence de presse. Il nous faudra analyser ce match. Il y a des aspects que l’on peut améliorer. On a très bien défendu mais on a concédé quatre buts. Il faut se reposer, récupérer, penser au championnat et après on va voir. Mais le retour sera pareil. »

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