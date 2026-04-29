«C’est le meilleur joueur au monde» : Le coup de gueule de Morgan Parra qui concerne Antoine Dupont

Axel Cornic

Revenu en novembre dernier après presque neuf mois d’absence à cause d’une grave blessure au genou, Antoine Dupont n’est plus vraiment le même. Après des débuts encourageants, le demi de mêlée de 29 ans a montré une basse de niveau inquiétant et pour la première fois depuis très longtemps, il est la cible des critiques.

C’est le gros débat du moment. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de l’histoire du rugby, Antoine Dupont connait un coup de moins bien après sa deuxième rupture des ligaments du genou droit. Et à un peu plus d’un an de la Coupe du monde, l’inquiétude est grande.

« On attend qu’il te fasse de la magie tous les week-end » Le capitaine du XV de France et du Stade Toulousain peut tout de même compter sur Morgan Parra, qu’il a côtoyé à ses débuts et qui est désormais dans le staff du Stade Français. « On attend qu’il te fasse de la magie tous les week-end. C’est quelqu’un d’humain, qui est sorti de blessure et a pris le temps de se soigner. Il est en train de revenir, il va monter en puissance et il sera là pour les phases finales » a expliqué l’ancien demi de mêlée aux 71 sélections, dans le podcast Rugby Confidential.