Lucas Chevalier blessé avant la Coupe du monde : La durée de son absence révélée

Axel Cornic

Performant au LOSC, où certains le considéraient comme l’avenir de l’équipe de France au poste de gardien, Lucas Chevalier a vécu une saison compliquée au Paris Saint-Germain. Titulaire, il a été relégué sur le banc des remplaçants pas Luis Enrique et désormais, il pourrait bien voir la Coupe du monde 2026 s’éloigner.

En un an, tout a changé pour Lucas Chevalier, l’ancien prodige a totalement disparu des radars, puisqu’on ne l’a plus vu depuis le début de l’année 2026. Luis Enrique lui préfère en effet Matveï Safonov au PSG et les dernières déclarations de Didier Deschamps sur son faible temps de jeu n’ont pas vraiment été optimistes. Pour ne rien arranger, il doit faire face à un nouveau problème...

Lucas Chevalier se blesse Au lendemain de la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, à laquelle il n’a pas participé, Lucas Chevalier semble s’être blessé. Il souffrirait d’une lésion à la cuisse droite et devrait vraisemblablement être absent pour une durée de trois semaines. Pas vraiment rassurant pour le Parisien, quand on sait que Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du monde le 14 mai prochain, en direct dans le journal de 20h de TF1.