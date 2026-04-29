Lucas Chevalier blessé avant la Coupe du monde : La durée de son absence révélée

Performant au LOSC, où certains le considéraient comme l’avenir de l’équipe de France au poste de gardien, Lucas Chevalier a vécu une saison compliquée au Paris Saint-Germain. Titulaire, il a été relégué sur le banc des remplaçants pas Luis Enrique et désormais, il pourrait bien voir la Coupe du monde 2026 s’éloigner.
En un an, tout a changé pour Lucas Chevalier, l’ancien prodige a totalement disparu des radars, puisqu’on ne l’a plus vu depuis le début de l’année 2026. Luis Enrique lui préfère en effet Matveï Safonov au PSG et les dernières déclarations de Didier Deschamps sur son faible temps de jeu n’ont pas vraiment été optimistes. Pour ne rien arranger, il doit faire face à un nouveau problème...
Lucas Chevalier se blesse
Au lendemain de la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Bayern Munich, à laquelle il n’a pas participé, Lucas Chevalier semble s’être blessé. Il souffrirait d’une lésion à la cuisse droite et devrait vraisemblablement être absent pour une durée de trois semaines. Pas vraiment rassurant pour le Parisien, quand on sait que Deschamps annoncera sa liste pour la Coupe du monde le 14 mai prochain, en direct dans le journal de 20h de TF1.
« Côté PSG, on table sur 3 semaines d’arrêt environ »
Cette durée d’indisponibilité se confirme ce mercredi soir, à en croire les dernières indiscrétions de Benjamin Quarez. « Côté PSG, on table sur 3 semaines d’arrêt environ pour Lucas Chevalier, victime d’une lésion de la cuisse droite ce matin à l’entraînement » a écrit le journaliste du Parisien, sur le réseau social X. A noter que derrière Mike Maignan, titulaire indiscutable en équipe de France, la concurrence est de plus en plus forte pour Lucas Chevalier avec Robin Risser de Lens, ainsi que Jean Butez, qui réalise d’excellentes choses en Serie A avec Como.