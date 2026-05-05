Zinedine Zidane, retour sur son clash avec le PSG : «Ça agace et ça dérange»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Il y a presque sept ans, alors qu'il était encore entraîneur du Real Madrid, Zinedine Zidane s'était accroché par médias interposés avec Leonardo, l'ancien directeur sportif du PSG. Le sujet de la discorde : un certain Kylian Mbappé, qui était déjà annoncé avec insistance à l'époque en partance du PSG pour le club madrilène. Retour sur ce clash.

Passé par le banc du Real Madrid à deux reprises (2016-2019 puis 2019-2021), Zinedine Zidane suivait de très près à l'époque la montée en puissance d'un certain Kylian Mbappé. L'ancien attaquant emblématique du PSG était d'ailleurs déjà, à cette époque, annoncé dans le viseur du club merengue qui rêvait de le recruter. Et le sujet Mbappé a fait l'objet de vives tensions en 2019 avec Zinedine Zidane et un dirigeant emblématique du PSG, à savoir son ancien directeur sportif : Leonardo.

Zidane très flou en 2019 sur Mbappé... En novembre 2019, Zinedine Zidane avait évoqué le cas Kylian Mbappé en conférence de presse et l'avenir déjà très incertain à cette époque de l'ancienne star du PSG : « C'est lui qui décidera de son avenir. Pour le moment, c'est un joueur du PSG. Nous verrons dans le futur. Il a toujours dit que son rêve était de jouer au Real Madrid », avait lâché Zidane, laissant planer un doute sur une potentielle venue de Mbappé au Real Madrid. Et ces propos n'avaient pas du tout plu à Leonardo, qui avait par la suite clashé le coach merengue.