Michael Olise comparé à Zinedine Zidane : Daniel Riolo est d'accord avec Christophe Dugarry !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Auteur d'une prestation XXL face au PSG, Michael Olise a une nouvelle fois confirmé toute l'étendue de son talent. A tel point que Christophe Dugarry n'a pas hésité à le comparer à Zinedine Zidane par certains aspects de son jeu. Une comparaison validée par Daniel Riolo.

Auteur d'une magnifique saison avec le Bayern Munich, Michael Olise a confirmé sa grande forme mardi soir au Parc des Princes en livrant une très belle prestation face au PSG. Ce qui lui a valu les louanges de Christophe Dugarry qui a osé la comparaison avec Zinedine Zidane : « Je vais peut-être aller un peu loin, je pense qu’il y a du Zizou dans ce mec là, dans sa façon d’être un peu nonchalant, dans sa façon de contrôler le ballon, dans sa façon de jouer avec son corps, de se déplacer entre les lignes, sa vision du jeu ». Et Daniel Riolo partage cette analyse.

Olise comparé Zidane, Riolo valide « Je suis assez d’accord. Je comprends ce qu’il dit. Il ne dit pas que c’est Zidane, il dit qu’il y a du Zidane en lui dans sa façon de bouger. Et parfois c’est vrai qu’Olise tu te dis il accélère ou pas. Tu as l’impression qu’il passe Nuno Mendes limite sans trop accélérer. Donc oui il a ce dribble nonchalant, cette façon d’éliminer et il a un pied gauche brillant. En revanche, il n’a qu’un seul pied là où Zidane avait les deux. Olise, le droit, ça m’a l’air compliqué. Oui c’est vrai c’est probablement un futur crack », confie-t-il sur le plateau de l'After Foot sur RMC.