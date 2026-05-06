Mercato - PSG : Daniel Riolo annonce la fin pour Marquinhos ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le PSG et le Bayern Munich savent depuis mardi quel sera leur adversaire en finale de Ligue des champions en cas de qualification ce mercredi soir à l’Allianz Arena pour la dernière marche vers le Graal de la C1 à Budapest le 30 mai prochain. Arsenal a pris le meilleur sur l’Atletico de Madrid (1-0) et la solidité défensive des Gunners a une fois de plus pesé dans la balance. De quoi donner des idées à Daniel Riolo qui s’est attardé sur la potentielle fin de l’histoire avec Marquinhos.

Le Paris Saint-Germain joue très gros ce mercredi soir. Un peu moins d’un an après sa victoire à Munich en finale de Ligue des champions contre l’Inter (5-0), le club parisien retrouve l’Allianz Arena dans le cadre de la demi-finale retour de C1 contre le gardien du temple : le Bayern Munich. Le PSG devra valider son avantage pris pendant la première manche au Parc des princes (5-4) pour rêver plus grand et pourquoi pas d’un deuxième sacre en Ligue des champions de suite.

«Gabriel, c’est lui le patron, le taulier, le roc» Déjà grandement ménagé cette saison et notamment en Ligue 1, Marquinhos pourrait bien vivre ses dernières semaines dans la peau de capitaine du PSG. Dans le cadre du débriefing de l’After Foot de la demi-finale retour de Ligue des champions entre Arsenal et l’Atletico de Madrid (1-0), Daniel Riolo a vu en Gabriel un taulier dans la rugueuse défense centrale des Gunners. « Gabriel, c’est lui le patron, le taulier, le roc ». Emmanuel Petit, ex-joueur d’Arsenal entre 1997 et 2000, estime que l’international brésilien est un cran au-dessus de son compère William Saliba. « Même au match aller j’ai trouvé qu’il avait été étincelant Gabriel, il captait tous les ballons et il dégage quelque chose que Saliba ne dégage pas auprès de ses coéquipiers, cette rage de vaincre. Il est toujours en train de sermonner ses joueurs. Saliba est plus dans la réserve, il temporise et n’a pas la même personnalité ».