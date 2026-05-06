«Mais tu fais quoi ?» : Le jour où Marquinhos a fait craquer Laurent Blanc au PSG, le coupable s'est enfin dénoncé !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'espace de trois saisons, Laurent Blanc a pu voir la progression de Marquinhos aux côtés de cadors en défense, que ce soit Thiago Silva, David Luiz ou encore Alex pour ne citer qu'eux. Le Brésilien a noué des liens d'amitié forts avec Lucas Moura au PSG, même si ce dernier lui a valu quelques remontrances aux entraînements à cause d'erreurs volantaires de traduction.

Laurent Blanc a assuré la succession de Carlo Ancelotti sur le banc de touche du PSG à compter de l'été 2013 au moment où l'Italien s'envolait pour le Real Madrid pour y gagner La Decima, à savoir la 10ème Ligue des champions du club merengue. En parallèle de la venue du champion du monde 98 à Paris, Marquinhos débarquait à 19 ans de la Roma.

«Les gars le regardaient et l'engueulaient : "Mais tu fais quoi ?"» Au PSG, le défenseur brésilien devenu capitaine de la seule équipe parisienne sacrée en Ligue des champions y a fait la rencontre de Lucas Moura. Son ancien coéquipier et compatriote entre 2013 et 2018 au Paris Saint-Germain a raconté une anecdote à L'Equipe sur l'adaptation de Marquinhos qu'il avait lui-même rendu compliquée à Paris. « Au début, comme il ne parlait pas français, je lui traduisais n'importe quoi lors des exercices. Laurent Blanc exigeait par exemple un atelier avec deux touches de balles maximum. Moi je lui disais : "Marqui, il ne faut jouer qu'avec le pied gauche ; ou Marqui, il faut frapper au but dès que tu peux." Les gars le regardaient et l'engueulaient : "Mais tu fais quoi ?" ».