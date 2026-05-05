Bayern Munich-PSG : La promesse de Zaïre-Emery, ça va être «encore pire»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Il y a une semaine, c’était un véritable feu d’artifice sur la pelouse du Parc des Princes entre le PSG et le Bayern Munich. La demi-finale aller de Ligue des Champions s’était terminée sur un total de 9 buts (5-4). A quoi faut-il désormais s’attendre pour la deuxième manche entre les Parisiens et les Bavarois ? Selon Warren Zaïre-Emery, ça pourrait bien être encore plus spectaculaire.

A-t-on assisté à l’une des plus grandes rencontres de l’histoire ? Au sortir du match aller entre le PSG et le Bayern Munich, de nombreux observateurs n’en revenaient pas de ce qu’il venait de voir. Parisiens et Bavarois ont livré un affrontement spectaculaire sur la pelouse du Parc des Princes, c’est parti dans tous les sens et ça s’est répercuté au tableau d’affiche avec un score de 5-4 en faveur du club de la capitale. Forcément, après un tel affrontement, on se demande ce que va donner la deuxième manche entre le PSG et le Bayern Munich.

« On s'attend à la même chose, au même match, voire encore pire » A la veille de ce Bayern Munich-PSG, Warren Zaïre-Emery était en conférence de presse. Revenant sur le feu d’artifice du match aller et ce que réserverait le match retour, le Parisien a confié : « Pour nous aussi c'était un match fou. On joue pour ce genre de match. On a montré l'un des plus beaux matchs de la Ligue des champions : l'engagement, l'intensité, les buts… c'était juste exceptionnel. On s'attend à la même chose, au même match, voire encore pire. On est prêt, on va essayer d'aller en finale ».