48M€ de transferts ratés : La statistique qui fait mal au prochain directeur sportif de l’OM ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Depuis plusieurs semaines, l’OM est à la recherche de son nouveau directeur sportif avec le départ à venir de Medhi Benatia. Le dirigeant marocain a récemment échangé avec Frédéric Massara, ouvert à une arrivée à Marseille. Cependant, le dernier passage de ce dernier à Rennes n’a pas été concluant du tout, avec pas loin de 50M€ dépensés dans des transferts ratés. Explications.

Du changement arrive à grands pas à l’OM. Alors qu’à l’issue de la saison, le club phocéen fera ses adieux à Medhi Benatia et que le nouveau président Stéphane Richard prendra ses fonctions de nouveau patron du club marseillais, un nouveau directeur sportif est également à l’étude. Ce vendredi, Foot Mercato révèle ainsi que sous la recommandation de Federico Balzaretti, Frédéric Massara, ancien directeur sportif de l’AC Milan, de l’AS Rome, mais aussi du Stade Rennais, avait été sondé par l’OM. Le média indique que si rien n’est fait, Ricky Massara est très intéressé à l’idée de démarrer un nouveau projet à Marseille.

Frédéric Massara s’était raté à Rennes… Cependant, comme le rappelle le compte BeFootball sur X, le passage de ce dernier à Rennes n’a clairement pas marqué les esprits. Entre Henrik Meister (8M€), Jota (8M€), Albert Gronbaek (15M€), Glen Kamara (10M€), ou encore Leo Ostigard (7M€), Massara a dépensé 48M€ dans des transferts qui se sont avérés être des échecs cuisants… Un bilan peu rassurant pour ce dernier, qui n’avait pas non plus convaincu à l’AC Milan, ni à l’AS Rome, où Massara a pris le pouvoir l’été dernier en remplacement de Florent Ghisolfi.