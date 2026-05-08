Après Julien Fournier, l’OM contacte un autre directeur sportif bien connu en France !

Axel Cornic

La saison n’est pas encore terminée, mais à l’Olympique de Marseille on planifie déjà la prochaine. Il faut dire que Frank McCourt et Stéphane Richard, le nouveau président du club qui va officiellement prendre ses fonctions le 2 juillet prochain, ont énormément de travail devant eux. En commençant par la nomination d’un nouveau directeur sportif...

Après la crise de février, un nouveau changement radical est annoncé à Marseille. Car l’OM fait peau neuve et les départs comme les arrivées seront une nouvelle fois nombreuses, surtout sans aucune qualification en compétition européenne. Mais pour gérer tout ça il va d’abord falloir trouver un directeur sportif, puisque Medhi Benatia quittera son poste dans seulement quelques semaines.

Benatia aurait discuté avec Massara Retenu par le propriétaire Frank McCourt, l’ancien défenseur central arrive donc à la fin de son aventure marseillaise. Mais il semble tout de même vouloir aider l’OM à trouver son successeur, puisque Foot Mercato nous apprend qu’il aurait discuté avec un homme susceptible de devenir le nouveau directeur sportif. Il s’agirait de Frederic Massara, qui va bientôt être libre puisque la presse italienne annonce son départ de l’AS Roma. C’est d’ailleurs Federico Balzaretti, bras droit de Benatia, qui aurait glissé son nom.