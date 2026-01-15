AccueilFootball

Zinedine Zidane à Paris : C'est confirmé !

Comme de très nombreux acteurs du football français, Zinedine Zidane était présent à Paris afin de rendre un dernier hommage à Rolland Courbis qui avait notamment été son coach à Bordeaux. L'ancien numéro 10 des Bleus a d'ailleurs eu quelques mots pour le consultant de RMC.

A sa manière, Rolland Courbis a marqué la carrière de Zinedine Zidane. D'abord en étant son entraîneur aux Girondins de Bordeaux, mais également en étant à l'origine de son mythique surnom, le fameux Zizou. Par conséquent, en apprenant le décès de Coach Courbis, le Ballon d'Or 1998 lui avait rapidement rendu hommage

Zidane à Paris pour les obsèques de Courbis

« Je viens d’apprendre la disparition de Rolland. Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain. C’était un mec très attachant, entier ! En ce moment je pense à sa famille, à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix Rolland », écrivait-il sur son compte Instagram.

«On est là pour lui»

C'est donc sans surprise que Zinedine Zidane était présent aux obsèques de Rolland Courbis qui ont eu lieu ce mercredi à Paris et plus précisément à l'Eglise de La Madeleine. L'occasion pour Zizou de rendre un dernier hommage à celui qui trouvé son mythique surnom. « On est là pour lui, c’est quelqu’un qui a compté pour moi. Aujourd’hui, je suis là pour lui tout simplement. Pas grand chose à dire. C’est une triste nouvelle. Je suis là pour lui et pour la famille », a-t-il confié, ému, au micro de L'EQUIPE.

