Zinedine Zidane à Paris : C'est confirmé !

Comme de très nombreux acteurs du football français, Zinedine Zidane était présent à Paris afin de rendre un dernier hommage à Rolland Courbis qui avait notamment été son coach à Bordeaux. L'ancien numéro 10 des Bleus a d'ailleurs eu quelques mots pour le consultant de RMC.

A sa manière, Rolland Courbis a marqué la carrière de Zinedine Zidane. D'abord en étant son entraîneur aux Girondins de Bordeaux, mais également en étant à l'origine de son mythique surnom, le fameux Zizou. Par conséquent, en apprenant le décès de Coach Courbis, le Ballon d'Or 1998 lui avait rapidement rendu hommage

Zidane à Paris pour les obsèques de Courbis « Je viens d’apprendre la disparition de Rolland. Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain. C’était un mec très attachant, entier ! En ce moment je pense à sa famille, à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix Rolland », écrivait-il sur son compte Instagram.