Daniel Riolo fait ses adieux avec RMC : «C'était fou» !

Comme tous les journalistes et consultants de RMC, Daniel Riolo a été très touché par l'annonce du décès de Rolland Courbis. Il était donc présent aux obsèques de l'ancien coach de l'OM mercredi à Paris afin de lui faire ses ultimes adieux en compagnie de tous ses collègues qui ont également côtoyé Rolland Courbis.
Mercredi à Paris, le monde du football français été réuni à l'Eglise de la Madeleine afin de rendre un dernier hommage à Rolland Courbis, décédé lundi. Pour les obsèques de l'ancien entraîneur de l'OM, qui s'était fait connaître aux yeux du grand public par son rôle de consultant sur RMC, tous ses anciens collègues de la radio étaient présents, à commencer par Daniel Riolo, qui a fait ses adieux une dernière fois à son ami et collègue de l'After Foot.
Les ultimes adieux de Riolo à Courbis
« Il y avait beaucoup de monde, c’était impressionnant de voir tous les gens qui l’ont aimé, qui ont été marqués par lui. C’était fou… Tous les amis de RMC de l’After Foot… », raconte-t-il, très ému, au micro de France 3, avant de poursuivre.
«C’était un grand moment, je pense qu’il aurait aimé»
« Lui qui aimait se marrer, je crois qu’il aurait aimé qu’on fasse un debrief de cette messe et qu’on se marre ensemble. Mais je n’ai pas du tout envie de me marrer parce que c’était bouleversant de voir autant de gens unis par l’amour qu’on lui portait. C’était un grand moment, je pense qu’il aurait aimé », ajoute Daniel Riolo.