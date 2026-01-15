Daniel Riolo fait ses adieux avec RMC : «C'était fou» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme tous les journalistes et consultants de RMC, Daniel Riolo a été très touché par l'annonce du décès de Rolland Courbis. Il était donc présent aux obsèques de l'ancien coach de l'OM mercredi à Paris afin de lui faire ses ultimes adieux en compagnie de tous ses collègues qui ont également côtoyé Rolland Courbis.

Mercredi à Paris, le monde du football français été réuni à l'Eglise de la Madeleine afin de rendre un dernier hommage à Rolland Courbis, décédé lundi. Pour les obsèques de l'ancien entraîneur de l'OM, qui s'était fait connaître aux yeux du grand public par son rôle de consultant sur RMC, tous ses anciens collègues de la radio étaient présents, à commencer par Daniel Riolo, qui a fait ses adieux une dernière fois à son ami et collègue de l'After Foot.

Les ultimes adieux de Riolo à Courbis « Il y avait beaucoup de monde, c’était impressionnant de voir tous les gens qui l’ont aimé, qui ont été marqués par lui. C’était fou… Tous les amis de RMC de l’After Foot… », raconte-t-il, très ému, au micro de France 3, avant de poursuivre.