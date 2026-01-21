Zidane a craqué : «Il faut l’expliquer aux enfants…»

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Zinedine Zidane avait craqué en juillet 2006 durant la finale de la Coupe du Monde face à l'Italie en assénant un violent coup de tête à Marco Materazzi. Un geste sur lequel l'ancien numéro 10 de l'équipe de France était longuement revenu dans une interview en 2010, et il regrettait surtout l'image donnée auprès de ses enfants avec cette bêtise.

Personne n'a oublié l'image de Zinedine Zidane infligeant un coup de tête à Marco Materazzi en finale de la Coupe du Monde 2006 perdue par l'équipe de France face à l'Italie, à Berlin. Ce craquage de Zidane pour sa dernière sur un terrain de football avant son départ à la retraite avait marqué les esprits, et l'ancien numéro 10 emblématique des Bleus s'en était expliqué quatre ans plus tard, en 2010, sur le plateau de TV5 Monde.

« Mon geste n’est pas pardonnable » « Il y a des moments difficiles, comme la fin de ma carrière, je l’avoue. C’est pas tant le fait que j’ai été provoqué ce jour-là, je pense que j’ai été très souvent insulté sur le terrain. Mais ce jour-là, il s’était passé pas mal de choses au niveau de la famille, c’est arrivé à un moment et mon geste n’est pas pardonnable comme je l’ai dit. Je ne suis pas fier de ce que j’ai fait, mais ça fait partie de ma carrière aujourd’hui », a confié Zinedine Zidane, qui regrette surtout l'exemple donné à ses propres enfants avec ce craquage sur Materazzi.