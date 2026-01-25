Transfert légendaire : Le PSG doublé par une offre colossale ?

Ce n’est plus un secret, mais depuis plusieurs années déjà, le PSG cherche à se positionner sur les plus grands talents du football mondial. Le club de la capitale aurait désormais un nouveau phénomène évoluant en Bundesliga, mais pourrait être doublé par une offre de 100M€ émise par un club étranger. Explications.
Champion d’Europe 2025, le PSG a su se constituer un énorme effectif au cours des dernières années. Le club parisien, désormais mené par le tandem Luis Enrique – Luis Campos, n’hésite pas à miser sur des jeunes talents, à la fois français et étrangers. Ainsi, ces dernières années, des profils comme Bradley Barcola, Désiré Doué, João Neves, ou encore Lucas Chevalier ont été recrutés par le club de la capitale, qui souhaite réellement miser sur la jeunesse.
Le PSG vise un phénomène de Bundesliga
Réputé pour sa capacité à faire briller et à faire évoluer de jeunes joueurs prometteurs, Luis Enrique devrait prochainement pouvoir compter sur une nouvelle pépite au sein du PSG. En effet, le club de la capitale souhaite boucler l’arrivée du jeune Dro Fernandez dans les prochains jours. Mais le tout jeune milieu offensif du FC Barcelone n’est pas le seul crack dans le viseur des dirigeants parisiens. En effet, le PSG lorgne un certain Yan Diomandé.
Liverpool prêt à lâcher 100M€ l’été prochain ?
Véritable révélation de la saison en Bundesliga, l’ailier ivoirien du RB Leipzig est déjà dans le radar des plus grands clubs européens, dont le PSG. Si dernièrement, Sky Germany révélait que le club allemand souhaitait faire du phénomène de 19 ans la plus grosse vente de son histoire en le vendant à 100M€, le journaliste Christian Falk affirme que Liverpool serait disposé à émettre une telle offre : « Il y a des rumeurs comme quoi Liverpool pense à un tel deal et qu’il y aura une offre de cette envergure dans les prochains mois », affirme ce dernier.