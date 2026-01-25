Transfert légendaire : Le PSG doublé par une offre colossale ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est plus un secret, mais depuis plusieurs années déjà, le PSG cherche à se positionner sur les plus grands talents du football mondial. Le club de la capitale aurait désormais un nouveau phénomène évoluant en Bundesliga, mais pourrait être doublé par une offre de 100M€ émise par un club étranger. Explications.

Champion d’Europe 2025, le PSG a su se constituer un énorme effectif au cours des dernières années. Le club parisien, désormais mené par le tandem Luis Enrique – Luis Campos, n’hésite pas à miser sur des jeunes talents, à la fois français et étrangers. Ainsi, ces dernières années, des profils comme Bradley Barcola, Désiré Doué, João Neves, ou encore Lucas Chevalier ont été recrutés par le club de la capitale, qui souhaite réellement miser sur la jeunesse.

Le PSG vise un phénomène de Bundesliga Réputé pour sa capacité à faire briller et à faire évoluer de jeunes joueurs prometteurs, Luis Enrique devrait prochainement pouvoir compter sur une nouvelle pépite au sein du PSG. En effet, le club de la capitale souhaite boucler l’arrivée du jeune Dro Fernandez dans les prochains jours. Mais le tout jeune milieu offensif du FC Barcelone n’est pas le seul crack dans le viseur des dirigeants parisiens. En effet, le PSG lorgne un certain Yan Diomandé.