PSG - Transfert à 10M€ : La presse étrangère annonce une catastrophe ?

Bien décidé à réaliser une très belle deuxième partie de saison, le PSG pourrait voir son effectif être prochainement renforcé par l’arrivée d’un jeune talent. Le club parisien devrait débourser un montant aux alentours des 10M€ dans l’opération. Du côté de la presse étrangère, ce jeune crack pourrait complètement se manquer à Paris.
Le PSG pourrait connaître un changement intéressant cet hiver. Ayant vu son effectif être miné par les blessures en cette première partie de saison, Luis Enrique va prochainement récupérer l’intégralité de son groupe. En plus de cette bonne nouvelle, le club parisien s’apprête à accueillir un nouveau talent au sein du groupe.
Le PSG va boucler la signature de Dro Fernandez
Depuis plusieurs jours, de nombreux médias ont confirmé que le PSG allait signer Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans, le milieu offensif a récemment décidé de quitter le FC Barcelone. Partageant le même agent que Luis Enrique, le joueur né en 2008 a récemment rencontré l’entraîneur du PSG, qui l’a convaincu de signer en faveur de Paris. Désormais, le club francilien finalise les détails de son arrivée, et Dro Fernandez va très prochainement pouvoir disputer ses premières minutes avec les champions d’Europe.
« Leur départ n'a pas été facile ni couronné de succès à court terme »
Cependant, du côté du Barça, ce départ sonne comme un vrai coup dur. Hansi Flick aurait ainsi été furieux d’apprendre la perte de Dro, tout comme le vestiaire. Du côté du quotidien catalan SPORT, on rappelle cependant que certains joueurs ayant décidé de quitter Barcelone très tôt ont échoué ailleurs. « Les cas de Xavi Simons, Kays Ruiz ou Marc Guiu servent d'avertissement. Tous avaient du talent, mais leur départ n'a pas été facile ni couronné de succès à court terme. Le Barça, en tout cas, continuera à produire des talents. Des légendes sont passées par le club et de nouveaux noms continueront d'arriver. Le Barça reste toujours », écrit ainsi le média catalan.