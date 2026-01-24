PSG - Transfert à 10M€ : La presse étrangère annonce une catastrophe ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Bien décidé à réaliser une très belle deuxième partie de saison, le PSG pourrait voir son effectif être prochainement renforcé par l’arrivée d’un jeune talent. Le club parisien devrait débourser un montant aux alentours des 10M€ dans l’opération. Du côté de la presse étrangère, ce jeune crack pourrait complètement se manquer à Paris.

Le PSG pourrait connaître un changement intéressant cet hiver. Ayant vu son effectif être miné par les blessures en cette première partie de saison, Luis Enrique va prochainement récupérer l’intégralité de son groupe. En plus de cette bonne nouvelle, le club parisien s’apprête à accueillir un nouveau talent au sein du groupe.

Le PSG va boucler la signature de Dro Fernandez Depuis plusieurs jours, de nombreux médias ont confirmé que le PSG allait signer Dro Fernandez. Tout juste âgé de 18 ans, le milieu offensif a récemment décidé de quitter le FC Barcelone. Partageant le même agent que Luis Enrique, le joueur né en 2008 a récemment rencontré l’entraîneur du PSG, qui l’a convaincu de signer en faveur de Paris. Désormais, le club francilien finalise les détails de son arrivée, et Dro Fernandez va très prochainement pouvoir disputer ses premières minutes avec les champions d’Europe.