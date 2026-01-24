L’OM recalé pour un transfert : Le verdict est révélé à l’étranger

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir officialisé les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri vendredi, l’OM est toujours à la recherche de renforts sur le marché des transferts. En ce sens, les dirigeants marseillais seraient sur la piste d’un milieu de terrain évoluant en Serie A et auraient même fait une proposition, mais cette dernière aurait été refusée.

Ce samedi soir, l’OM reçoit le RC Lens, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, et pourra compter sur ses deux nouvelles recrues, dont les arrivées ont été officialisées seulement vendredi : Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans). Deux joueurs qui pourraient rapidement effectuer leur début sous leurs nouvelles couleurs puisque, selon L’Équipe, ils devraient être titulaires contre les Sang et Or.

Abdelli encore écarté par Angers D’autres joueurs pourraient venir renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi d’ici à la fermeture du marché des transferts. Dans cette optique, un accord a déjà été trouvé avec Himad Abdelli (26 ans), en fin de contrat à Angers. Comme le week-end dernier pour la réception de l’OM (2-5), l’international algérien (8 sélections) a de nouveau été écarté par le SCO pour le déplacement sur la pelouse du Paris FC dimanche. « Himad est en réserve car aujourd’hui, il ne se sent pas prêt à nous aider, tout simplement », a indiqué Laurent Boissier vendredi en conférence de presse.