L’OM recalé pour un transfert : Le verdict est révélé à l’étranger

Après avoir officialisé les arrivées de Quinten Timber et d’Ethan Nwaneri vendredi, l’OM est toujours à la recherche de renforts sur le marché des transferts. En ce sens, les dirigeants marseillais seraient sur la piste d’un milieu de terrain évoluant en Serie A et auraient même fait une proposition, mais cette dernière aurait été refusée.
Ce samedi soir, l’OM reçoit le RC Lens, pour le compte de la 19e journée de Ligue 1, et pourra compter sur ses deux nouvelles recrues, dont les arrivées ont été officialisées seulement vendredi : Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans). Deux joueurs qui pourraient rapidement effectuer leur début sous leurs nouvelles couleurs puisque, selon L’Équipe, ils devraient être titulaires contre les Sang et Or.
Abdelli encore écarté par Angers
D’autres joueurs pourraient venir renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi d’ici à la fermeture du marché des transferts. Dans cette optique, un accord a déjà été trouvé avec Himad Abdelli (26 ans), en fin de contrat à Angers. Comme le week-end dernier pour la réception de l’OM (2-5), l’international algérien (8 sélections) a de nouveau été écarté par le SCO pour le déplacement sur la pelouse du Paris FC dimanche. « Himad est en réserve car aujourd’hui, il ne se sent pas prêt à nous aider, tout simplement », a indiqué Laurent Boissier vendredi en conférence de presse.
L’offre de l’OM refusée pour Da Cunha
Pour continuer à renforcer son milieu de terrain, l’OM explorerait une autre piste, en Serie A cette fois-ci. En effet, le club olympien serait intéressé par Lucas Da Cunha, sous contrat jusqu’en juin 2029 avec Côme. Le Parisien évoquait même une offre formulée afin de s’attacher les services du joueur âgé de 27 ans. Toutefois, le journaliste Nicolo Schira fait savoir qu’elle aurait été refusée. La formation italienne n’aurait pas l’intention de s’en séparer et l’aurait déclaré intransférable.