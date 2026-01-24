CAN 2025 : Le PSG dit non à un transfert !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche dernier, la Coupe d’Afrique des Nations s’est conclue par une finale chaotique entre le Maroc et le Sénégal, remportée en prolongations par les Lions de la Teranga (1-0). Une finale au cours de laquelle deux joueurs du PSG étaient opposés et l’un d’eux a d’ailleurs attiré l’attention de plusieurs clubs de Premier League, mais un départ de Paris n’est absolument pas d’actualité.

En attendant celui d’Achraf Hakimi, laissé au repos, Ibrahim Mbaye a fait son retour avec le PSG vendredi soir, à l’occasion du déplacement sur la pelouse d’Auxerre (0-1). Comme le Marocain, le Sénégalais a participé à la finale de la Coupe d’Afrique des Nations dimanche dernier, entrant en jeu à la 77e minute à la place d’Iliman Ndiaye.

Mbaye a des prétendants en Premier League Avec 1 but et 2 passes décisives, l’ailier âgé de 18 ans a montré de belles choses pendant la CAN, confirmant les espoirs placés en lui au PSG. « Je suis très content pour lui. Il a 17 ans, mais déjà de l’expérience. La CAN a été importante pour la maturité, il a bien joué, il a montré qu’il a le niveau », estimait Luis Enrique jeudi en conférence de presse. D’après les informations de Florian Plettenberg, Ibrahim Mbaye a d’ailleurs tapé dans l’oeil de plusieurs formations outre-Manche.