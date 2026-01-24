PSG - Luis Enrique : Le cadeau à 8M€ !

Alexis Brunet

Après l’OL ou bien encore l’OM, c’est au tour du PSG de se montrer actif lors du mercato. En effet, dans les prochains jours, le club de la capitale devrait offrir un beau cadeau à Luis Enrique avec une signature à 8M€. L’arrivée d’un jeune joueur offensif est imminente et il ne resterait que quelques détails à régler pour que cela soit officiel.

L’été dernier, le PSG avait décidé de se montrer plutôt calme sur le marché des transferts. Le club de la capitale n’avait recruté qu’un joueur de champ avec Illia Zabarnyi ainsi que deux gardiens de but avec Lucas Chevalier et Renato Marin. Pour certains observateurs, cela était alors trop peu, mais le champion de France serait très proche de revoir ses plans lors du mercato hivernal.

Dro Fernandez au PSG pour 8M€ ? Depuis quelques jours, le PSG est annoncé comme étant sur la piste d’un jeune joueur offensif de 18 ans. Ce dernier est Dro Fernandez, qui évolue au FC Barcelone et qui est sous contrat jusqu’à la fin de la saison. D’après les informations de Mundo Deportivo, il y a de grandes chances pour que le Barcelonais rejoigne Paris cet hiver et l’opération pourrait être bouclée très prochainement contre un chèque de 8M€.