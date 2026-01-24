PSG - Luis Enrique : Le cadeau à 8M€ !

Après l’OL ou bien encore l’OM, c’est au tour du PSG de se montrer actif lors du mercato. En effet, dans les prochains jours, le club de la capitale devrait offrir un beau cadeau à Luis Enrique avec une signature à 8M€. L’arrivée d’un jeune joueur offensif est imminente et il ne resterait que quelques détails à régler pour que cela soit officiel.
L’été dernier, le PSG avait décidé de se montrer plutôt calme sur le marché des transferts. Le club de la capitale n’avait recruté qu’un joueur de champ avec Illia Zabarnyi ainsi que deux gardiens de but avec Lucas Chevalier et Renato Marin. Pour certains observateurs, cela était alors trop peu, mais le champion de France serait très proche de revoir ses plans lors du mercato hivernal.
Dro Fernandez au PSG pour 8M€ ?
Depuis quelques jours, le PSG est annoncé comme étant sur la piste d’un jeune joueur offensif de 18 ans. Ce dernier est Dro Fernandez, qui évolue au FC Barcelone et qui est sous contrat jusqu’à la fin de la saison. D’après les informations de Mundo Deportivo, il y a de grandes chances pour que le Barcelonais rejoigne Paris cet hiver et l’opération pourrait être bouclée très prochainement contre un chèque de 8M€.
Le PSG ne veut pas froisser le FC Barcelone
Initialement, la somme évoquée pour le transfert de Dro Fernandez était plutôt d’environ 6M€, soit le montant de sa clause libératoire. Le PSG aurait finalement décidé de donner un peu plus au FC Barcelone pour ne pas froisser ses relations avec le géant espagnol. Une façon également d’atténuer la peine du Barça, qui souhaitait construire son avenir avec le milieu offensif de 18 ans, très apprécié par Hansi Flick. Finalement il devrait donc évoluer sous les ordres de Luis Enrique, qui aura la responsabilité de l’aider à progresser et de pourquoi pas le faire devenir dans le futur l’un des meilleurs joueurs du monde.