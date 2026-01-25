Transfert au PSG : Il vend la mèche sur Instagram !

Pierrick Levallet

Initialement, le PSG n’avait pas prévu d’être actif sur le mercato cet hiver. Le club de la capitale ne comptait pas recruter en janvier. Mais finalement, les dirigeants parisiens ont changé leurs plans sur le marché des transferts. Les Rouge-et-Bleu sont d’ailleurs sur le point de finaliser une arrivée. Et le joueur en question a vendu la mèche sur son compte Instagram.

Le PSG a vraisemblablement changé ses plans sur le mercato. Le10Sport.com vous avait révélé en exclusivité que le club de la capitale n’entendait pas spécialement recruter cet hiver. Mais finalement, les dirigeants parisiens auraient revu leur position. Les Rouge-et-Bleu se seraient activé sur un dossier ces derniers jours. Et les pensionnaires de la Ligue 1 toucheraient au but.

Une future recrue du PSG confirme son arrivée sur les réseaux sociaux D’après les informations divulguées par Le Parisien, Dro Fernandez devrait débarquer à Paris prochainement pour passer sa visite médicale. Le crack du FC Barcelone devrait ensuite s’engager au PSG jusqu’en 2030. Le milieu de terrain de 18 ans aurait d’ailleurs vendu la mèche de son arrivée chez les champions d’Europe 2025 en suivant une bonne partie des joueurs de Luis Enrique sur son compte Instagram. On peut notamment y retrouver Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Marquinhos, Achraf Hakimi ou encore Khvicha Kvaratskhelia.