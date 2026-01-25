Transfert historique à l’OM : La réponse à 100M€ !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis l'année dernière, l'OM a bâti à nouveau une équipe à la hauteur pour jouer les premiers rôles en Ligue 1 et défier les meilleures équipes de Ligue des champions. Le club présente un effectif intéressant qui attire forcément les convoitises. D'ailleurs une rumeur a vu le jour concernant une offre de 100M€ pour s'offrir un joueur de Roberto De Zerbi.

Et si l'homme se séparait du meilleur buteur de Ligue 1 ? Une rumeur rapporte en tout cas la possibilité de voir Mason Greenwood, illustre attaquant de l'OM, partir pour un énorme chèque. L'attaquant anglais, qui a débarqué à l'été 2024, a marqué les esprits en étant déjà à égalité de buts en championnat la saison dernière avec Ousmane Dembélé, désigné meilleur buteur.

Une offre historique à 100M€ pour l'OM ? Ces derniers jours, on rapporte que l'Atlético de Madrid serait prêt à débourser 100M€ pour recruter Mason Greenwood. Il s'agirait là d'un transfert historique pour l'OM puisque le record pour le moment pour un départ du club est de 39M€ avec Michy Batshuayi. L'attaquant anglais de 24 ans est lui estimé à 50M€ à l'heure actuelle par le site Transfermarkt. Pas sûr en revanche que son transfert ait lieu tout de suite, tant l'OM compte sur ses performances pour la suite de la saison.