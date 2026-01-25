Des «joueurs très forts» à l'OM, c'est la folie pour le mercato !

Lors de ce mercato hivernal, l'OM de Pablo Longoria s'est attaché les services de deux nouveaux joueurs. Titularisés ce samedi soir face au RC Lens, les recrues marseillaises ont fait forte impression. Interrogé en conférence de presse d'après-match, Roberto De Zerbi n'a pas tari d'éloges à leur égard.

Le mercato hivernal a ouvert ses portes le 1er janvier. Pour revivre une saison de Ligue des Champions en 2026-2027, l' OM a frappé un grand coup sur le marché. En effet, Medhi Benatia et Pablo Longoria - respectivement directeur sportif et président du club marseillais - ont offert deux nouveaux joueurs à Roberto De Zerbi . Deux recrues qui ont déjà régalé l' OM ce samedi soir, et ce, face au RC Lens.

«Ils sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin d'entraînement»

Présent en conférence de presse d'après-match ce samedi soir, Roberto De Zerbi s'est enflammé pour Quinten Timber et Ethan Nwaneri, ses deux nouveaux protégés. « On a remporté le match contre une équipe très forte, bien entraînée, ordonnée, qui mérite d'être devant nous au classement. On a bien joué, je pense qu'on aurait pu mettre d'autres buts encore. Les recrues se sont très bien acclimatées grâce à (Medhi) Benatia et (Pablo) Longoria, qui ont recruté deux joueurs très forts. On prépare bien le match de mercredi (à Bruges) pour essayer d'amener Marseille là où il est arrivé peu de fois au cours des quinze dernières années (la phase à élimination de la Ligue des champions). Est-ce aussi une victoire tactique ? Moi aussi je fais un peu mon travail parfois. Les matches se passent comme on les prépare. Je pense que c'était important qu'on se positionne de cette manière, avec un (Pierre-Émile) Höjbjerg qui a fait sa meilleure prestation depuis qu'il est arrivé ici. Dans mon équipe, il n'y a pas de hiérarchie. Le seul qui décide, c'est moi. Le fait de jouer tous les trois jours m'oblige à faire tourner. (Quinten) Timber et (Ethan) Nwaneri sont tellement forts qu'ils n'ont pas besoin d'entraînement. On devra récupérer de l'énergie mercredi car ce sera un match historique pour l'OM », a déclaré le coach de l'OM.