Transfert imminent à l’OM : C’est une surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Lors de cette période de mercato hivernal, plusieurs joueurs ont déjà quitté l’OM. Un grand ménage au sein de l'effectif de Roberto De Zerbi qui a vu les départs de Robinio Vaz, Pol Lirola ou encore Ruben Blanco. Mais ce n'est pas fini à Marseille. Un autre Olympien pourrait bientôt faire de même, mais pas dans les conditions auxquelles l’on s’attendait.

Le mercato s’est accéléré ces derniers jours à l’OM. Comme l’a annoncé Pablo Longoria mi-décembre au moment de faire le bilan de la première partie de saison, Marseille devait d’abord vendre afin d’équilibrer ses comptes avant de pouvoir se renforcer. Ce qui a été fait avec la vente de Robinio Vaz (18 ans) à l’AS Rome contre 25M€, avant que Pol Lirola (28 ans) et Ruben Blanco (30 ans) ne soient libérés par le club.

Maupay proche du FC Séville Des départs qui ont permis les arrivées de Quinten Timber (24 ans) et Ethan Nwaneri (18 ans). Le premier a été transféré en provenance du Feyenoord Rotterdam pour 4,5M€, alors que le second a été prêté jusqu’à la fin de la saison par Arsenal. D’autres renforts pourraient arriver d’ici à la fermeture des transferts, mais la prochaine opération la plus imminente semble être dans le sens des départs. En effet, d’après les informations de Foot Mercato, Neal Maupay serait très proche de rejoindre le FC Séville et les derniers détails seraient en train d’être finalisés avec l'OM dans l’optique d’un prêt.