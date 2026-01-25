CAN 2025 : L'injustice qui fait tout basculer au Maroc !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

La Coupe d'Afrique des nations a rendu son verdict il y a une semaine, jour pour jour. Une finale pleine de rebondissements entre l'exode des Sénégalais, le but refusé, la panenka ratée ou encore le coup de canon de Pape Gueye qui a délivré les Lions de la Teranga pendant les prolongations (1-0) face au Maroc. Une semaine après les faits, la vérité de la sélection sénégalaise s'est fait connaître.

Le dimanche 18 janvier, un mois de compétition prenait fin à Rabat, au Stade Prince Moulay Abdellah. Et ce, par le biais d'une finale qui, pour diverses raisons, restera dans l'histoire. Le Maroc, pays hôte, se frottait au Sénégal dans l'espoir de soulever la Coupe d'Afrique des nations pour la première fois depuis 1976, dernier sacre continental des Lions de l'Atlas.

«C’est à ce moment qu'on se dit que c’est injuste. C’est pour ça qu’il y a eu ces faits de jeu derrière» Avant que Pape Gueye n'ouvre le score d'une frappe lourde en dehors de la surface en prolongations, le Sénégal a crié à l'injustice. En effet, un but des Lions de la Teranga a été refusé pour une faute sur Achraf Hakimi sur corner sans vérification de la VAR. Quelques minutes plus tard, une intervention sur Brahim Diaz a été jugé illicite par l'arbitrage vidéo. Penalty accordé pour le Maroc à la toute fin du temps additionnel de la seconde période. Ce qui condamnait le Sénégal si le penalty était transformé. Le sélectionneur Pape Thiaw incitait donc l'ensemble de ses joueurs à quitter la pelouse en signe de protestation. En interview pour Téléfoot, Gueye est revenu sur cet épisode qui a fait beaucoup parler. « A quel moment, je me dis que le match bascule dans quelque chose d’hors norme ? Sur le fait de jeu. On marque avant, la faute sifflée, l’arbitre décide de ne pas voir la VAR. A ce moment, on est un peu agacés. On trouve ça injuste et juste après, il y a ce penalty et il décide d’aller voir la VAR. C’est à ce moment qu'on se dit que c’est injuste. C’est pour ça qu’il y a eu ces faits de jeu derrière ».