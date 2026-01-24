CAN 2025 - Maroc/Sénégal : «Trois de nos joueurs ont été empoisonnés», les graves accusations !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dimanche dernier, le Sénégal s’est imposé face au Maroc en finale de la Coupe d’Afrique des Nations, une rencontre à laquelle trois joueurs des Lions de la Teranga n’ont pas participé, car ils étaient malades. Si une intoxication alimentaire était évoquée, dans les rangs sénégalais, on soupçonne qu’ils aient en réalité été empoisonnés.

Une finale qui restera dans les annales, mais pas forcément pour les bonnes raisons. La finale de la Coupe d’Afrique des Nations opposant le Maroc et le Sénégal dimanche dernier a été marquée par de graves incidents survenus pendant la rencontre, après le penalty accordé aux Lions de l'Atlas et finalement manqué par Brahim Diaz, mais en amont aussi, des choses étranges ont eu lieu chez les Lions de la Teranga.

« Il ne s'agissait pas d'une intoxication alimentaire normale » « Beaucoup de choses se sont passées avant le match et beaucoup de choses vont sortir », lâchait Ismail Jakobs après le coupe de sifflet final. Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr étaient tous les trois malades et forfaits contre le Maroc, mais le joueur de Galatasaray a une autre hypothèse, comme il l’a confié à Sportdigital : « Je pense personnellement que trois de nos joueurs ont été empoisonnés, et il ne s'agissait pas d'une intoxication alimentaire normale, avec des vomissements ou autre. Ces trois joueurs se sont vraiment effondrés. »