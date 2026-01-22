CAN 2025 - Le Maroc accusé de corruption : Le scandale avec… l’Algérie !

Les théories du complot se sont multipliées à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc, pays avantagé selon certains internautes. Des accusations balayées d'un revers de la main par le journaliste Daniel Riolo, ciblant les « comptes algériens » qui en seraient à l’origine.
Les polémiques n’ont pas manqué durant cette Coupe d’Afrique des Nations, qui s’est achevée par une finale très mouvementée avec la victoire du Sénégal face au Maroc après prolongation (1-0). La rencontre fut marquée par plusieurs décisions arbitrales litigieuses, de quoi relancer des théories complotistes partagées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ce que dénonce Daniel Riolo, ciblant des « comptes algériens ».
« Nombre de ces théories émanaient de comptes algériens »
« Ne faisons pas semblant de découvrir l’Amérique : on sait que les réseaux sociaux offrent une caisse de résonance monumentale aux théories complotistes. Durant la CAN, une rumeur a circulé prétendant que le Maroc, hôte de la compétition, aurait corrompu les arbitres… J’ai observé, et je ne suis pas le seul, que nombre de ces théories émanaient de comptes algériens qui, en réalité, livraient une forme de « guerre » au Maroc, dans un contexte de rivalité régionale entre les deux pays », confie le journaliste de RMC, interrogé par Le Point.
« On a vu et entendu des choses abominables, vraiment abominables »
« Pour revenir à votre question, au foot comme en politique, tous les débats sont pourris par la bêtise des réseaux sociaux. Durant la CAN, même des personnes se présentant comme des journalistes – ou considérées comme tels par le public – ont relayé ou commenté des thèses complotistes sans être capables de fournir le moindre élément d’enquête. Si ces gens-là n’ont pas de preuves, qu’ils se taisent », poursuit Riolo, pointant également du doigt l’Algérie concernant les propos racistes visibles sur les réseaux sociaux. « Des propos racistes tenus par qui ? Pourquoi n’ose-t-on pas dire qu’ils ont pour l’essentiel été tenus par des supporters algériens ? Le racisme anti-noir en Algérie et plus largement au Maghreb est quelque chose de tabou en France. On a vu et entendu des choses abominables, vraiment abominables », critique le chroniqueur de l’After Foot.