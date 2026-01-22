CAN 2025 - Le Maroc accusé de corruption : Le scandale avec… l’Algérie !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les théories du complot se sont multipliées à l’occasion de la Coupe d’Afrique des Nations organisée au Maroc, pays avantagé selon certains internautes. Des accusations balayées d'un revers de la main par le journaliste Daniel Riolo, ciblant les « comptes algériens » qui en seraient à l’origine.

Les polémiques n’ont pas manqué durant cette Coupe d’Afrique des Nations, qui s’est achevée par une finale très mouvementée avec la victoire du Sénégal face au Maroc après prolongation (1-0). La rencontre fut marquée par plusieurs décisions arbitrales litigieuses, de quoi relancer des théories complotistes partagées ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Ce que dénonce Daniel Riolo, ciblant des « comptes algériens ».

« Nombre de ces théories émanaient de comptes algériens » « Ne faisons pas semblant de découvrir l’Amérique : on sait que les réseaux sociaux offrent une caisse de résonance monumentale aux théories complotistes. Durant la CAN, une rumeur a circulé prétendant que le Maroc, hôte de la compétition, aurait corrompu les arbitres… J’ai observé, et je ne suis pas le seul, que nombre de ces théories émanaient de comptes algériens qui, en réalité, livraient une forme de « guerre » au Maroc, dans un contexte de rivalité régionale entre les deux pays », confie le journaliste de RMC, interrogé par Le Point.