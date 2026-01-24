CAN 2025 - Brahim Diaz accusé : Le Maroc lâche ses vérités !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Une panenka ratée dans un climat pesant et l'envahissement d'une partie du terrain par les spectateurs présents au Prince Moullah Abdellah de Rabat. Etait-ce fait exprès de la part de Brahim Diaz alors que les Sénégalais avaient quitté la pelouse quelques instants plus tôt ? Un membre du vestiaire du Maroc est monté au créneau.

La Coupe d'Afrique des nations a livré son verdict dimanche dernier. Pays hôte de cette édition, le Maroc a témoigné de la victoire du Sénégal dans une finale qui a dégénéré pour cause de deux décisions arbitrales contestées par les Lions de la Teranga. La première, un but refusé par l'arbitre central pour une faute sur Achraf Hakimi sur une situation de corner. Quelques minutes plus tard, la VAR avait appelé l'arbitre pour une intervention illicite d'un Sénégalais sur Brahim Diaz dans la surface adverse. De quoi déchaîner la colère des joueurs de Pape Thiaw et du sélectionneur qui les a incité à quitter la pelouse.

«Le penalty n’avait pas été convenu pour être raté, il voulait surprendre le gardien avec un panenka» Après plusieurs minutes de battement et d'incompréhension totale à Rabat, les Sénégalais sous l'impulsion de leur capitaine Sadio Mané firent leur retour sur le terrain dans une atmosphère délétère ponctuée de débordements dans les tribunes. Après une brève discussion avec Edouard Mendy, Brahim Diaz tentait une panenka arrêtée par le gardien des Lions de la Teranga, sans célébration des joueurs sénégalais. Ce qui a laissé la place à certaines théories selon lesquelles l'attaquant du Real Madrid et du Maroc aurait fait exprès de rater pour éviter tout débordements supplémentaires. Un proche du vestiaire du Maroc a nié cette accusation pour Foot Mercato. « Le penalty n’avait pas été convenu pour être raté, il voulait surprendre le gardien avec un panenka et il a mal frappé le ballon. C’est tout. Mais après la déception, il est motivé à l’idée de remporter des titres pour le Maroc et se racheter auprès du peuple marocain. Il a reçu le soutien de ses coéquipiers et des messages ».