Kylian Mbappé et ce geste qui a fait polémique : Le FC Barcelone se moque de lui !

Dimanche lors de la réception du Rayo Vallecano, Kylian Mbappé a une nouvelle fois sorti le Real Madrid d’un mauvais pas en lui permettant de s’imposer dans les tous derniers instants de la rencontre. Un geste a en revanche fait polémique lors de ce match et un membre du FC Barcelone s’en est moqué.

Battu par le Benfica Lisbonne (4-2) mercredi en Ligue des champions, le Real Madrid a en revanche continué sur sa lancée en championnat. Opposés au Rayo Vallecano dimanche après-midi, les Merengue ont enchaîné une sixième victoire consécutive en Liga (2-1). Un succès obtenu en toute fin de rencontre grâce à un penalty transformé par Kylian Mbappé au bout du temps additionnel.

Laporta se moque du penalty de Mbappé Un match tout de même très compliqué pour le Real Madrid, qui n’a pas échappé aux critiques en Espagne, ainsi qu’aux moqueries, notamment en ce qui concerne le penalty de Kylian Mbappé, obtenu par Brahim Diaz. Ce dernier a été accusé d’avoir simulé et visiblement, on partage cet avis au FC Barcelone. Présent au Gala Mundo Deportivo lundi, des journalistes ont interrogé Joan Laporta à ce sujet, lui demandant : « Le penalty de Mbappé était-il justifié ou non ? » Le président du Barça a alors répondu « simulation », mimant presque le supposé plongeon de Brahim Diaz.

