«Personne n’en parle…» : Le PSG fait l’inverse de l’OM sur le mercato, et c’est assumé par Luis Campos

Le PSG et l’Olympique de Marseille ont une politique de recrutement différente. Alors que Pablo Longoria réalise de nombreuses opérations à chaque mercato, dans le sens des sorties comme des arrivées, Luis Campos privilégie la stabilité comme on a pu le constater cet hiver. Le Portugais s’est expliqué sur le sujet.

Le mercato fut animé à Marseille, avec onze départs enregistrés pour quatre renforts : Quinten Timber, Himad Abdelli, Tochukwu Nnadi et Ethan Nwaneri. À l’inverse, le PSG s’est montré très calme comme le10sport.com vous l’avait expliqué dès le mois d’octobre, avec une seule recrue au compteur, Dro Fernandez, un jeune milieu de terrain arrivé en provenance du FC Barcelone pour environ 8 millions d’euros. Alors que certains s’inquiètent du manque de profondeur dans l’effectif de Luis Enrique, Luis Campos assume la décision du PSG.

« Il y a un facteur important dont personne ne parle… » « Aujourd'hui, la situation face à nous est complètement différente de celle de la saison dernière, qui était elle aussi différente d'il y a deux ans. Prenons le mercato de janvier. Pour diverses raisons, ce n'est pas du tout le meilleur moment pour recruter un joueur. Sauf cas exceptionnels. Pour nous, l'hiver dernier, ce cas exceptionnel, c'était "Kvara" “(Khvicha Kvaratskhelia)”. Pouvoir le recruter à ce moment-là était une grande opportunité qu'on devait saisir. On a bien et beaucoup travaillé pour le faire venir de Naples à Paris et on est très contents qu'il soit maintenant chez nous. Sur ce mercato de janvier, j'entends tous ceux qui se demandent pourquoi on ne recrute pas, explique le dirigeant du PSG, interrogé par TF1. Néanmoins, il y a un facteur important dont personne ne parle : les meilleurs joueurs jouent les Coupes d'Europe. Or, les nouveaux formats de Ligue des champions et Ligue Europa nous compliquent la tâche sur le marché de janvier. La phase de ligue prend fin très tard, les 28-29 janvier, et puis derrière il y a encore les barrages en février. Si une équipe a la possibilité de passer au tour suivant, elle n'a aucune raison de se séparer de ses meilleurs éléments. Elle va les garder jusqu'à la bagarre finale pour mettre toutes les chances de son côté. »