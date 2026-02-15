Il lâche 640M€ pour l'OM et se fait insulter : «Allez prier pour qu'il reste»

Samedi, l’OM recevait Strasbourg au Vélodrome (2-2) et pendant la rencontre les supporters marseillais ont montré leur colère par rapport à la situation de leur club. Des banderoles ont notamment été déployées dans les tribunes pour demander le départ de certaines personnes importantes. Cela n’a pas du tout plu à certains, qui se sont permis de critiquer les attitudes des fans phocéens.
L’OM n’est toujours pas sorti de la crise. Après des résultats décevants et le départ de Roberto De Zerbi, le club phocéen recevait Strasbourg au Vélodrome avec l’espoir de remporter les trois points et donc de repartir de l’avant. Cela ne s’est pas passé comme prévu pour les Marseillais qui ont dû se contenter d’un match nul (2-2) alors qu’ils avaient mené 2-0 plus tôt dans le match.
Les supporters déploient des banderoles contre McCourt et Longoria
Forcément, durant la rencontre, les supporters de l’OM avaient des messages à faire passer. Ces derniers ont donc déployé plusieurs banderoles et certains en ont pris pour leur grade. Les fans marseillais s’en sont notamment pris au président et au propriétaire du club phocéen avec une banderole : « McCourt/Longoria cassez-vous ! » On pouvait également lire dans les tribunes : « Virage vide en signe de contestation, pour un club en auto-destruction ! »
« Allez prier à la bonne mère pour qu'il reste »
Des banderoles qui n’ont pas plu à certains, à commencer par Carine Galli. Dans l’After Foot, la journaliste a fortement critiqué l’attitude des supporters de l’OM envers Frank McCourt. « La banderole McCourt et Longoria cassez-vous ? Juste, il faudrait rappeler aux supporters marseillais qu'heureusement que Frank McCourt est là, ça fait 10 ans qu'il est là et a mis 640M€ donc allez prier à la bonne mère pour qu'il reste. Tu peux être frustré qu'il ne soit pas là au quotidien, mais je vous rappelle que lorsque McCourt rachète le club, Margarita Louis-Dreyfus, qui est la veuve de RLD, ne veut plus injecter de sous. Et tu tombes sur un milliardaire assez fou pour mettre une partie de sa fortune... Alors franchement quand tu vois tous les clubs qui tombent, prie matin midi et soir pour qu'il n'arrête pas de renflouer les déficits qu'il y a chaque année... Attendez, il est dans les tribunes cet après-midi et se fait insulter. »