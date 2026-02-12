Zidane à la place de Deschamps ? Benzema n’a «aucun doute», cette annonce qui va plaire aux supporters français !

Il y a fort à parier que Zinedine Zidane soit l’heureux élu pour remplacer Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France après la Coupe du monde en Amérique du Nord. L’ancien technicien du Real Madrid est le grand favori, de quoi susciter l’enthousiasme de Karim Benzema pour l’avenir…
Zinedine Zidane semble proche de réaliser un autre de ses rêves. Désireux depuis longtemps de succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France, l'ancien meneur de jeu semble désormais être en bonne voie pour prendre les rênes après la Coupe du Monde 2026, étant considéré comme le grand favori. Selon les récentes informations divulguées par L’Equipe, des discussions ont déjà été entamées entre Zidane et la FFF, portant notamment sur le staff qui pourrait accompagner l’ancien technicien du Real Madrid.
« Zizou, il gagnera »
Chez les Merengue, Zinedine Zidane avait notamment pu nouer une relation forte avec Karim Benzema, lui qui n’a pas réussi à faire de même chez les Bleus avec Didier Deschamps. Interrogé en décembre dernier sur une potentielle nomination de Zizou à la tête de l’équipe de France, le Ballon d’Or 2022 n’affiche aucun doute quant à sa réussite. « Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l'équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection... Où tu veux, il gagnera. Voilà, c'est tout », avait-il confié, dans un entretien accordé à L’Équipe.
« S'il devient sélectionneur de l'équipe de France, je n'ai aucun doute qu'il réussira »
Malgré la fin de leur aventure commune au Real Madrid en 2021, avec le départ de Zinedine Zidane, Karim Benzema est resté proche de son ancien entraîneur : « On parle toujours ensemble. On a une relation exceptionnelle. Zizou, avec le passage qu'il a fait à Madrid (2016-2018 et 2019-2021 comme entraîneur, avec 3 Ligues des champions et 2 titres de champion à la clé), c'est le numéro 1 des coaches. C'est quelqu'un... il n'a pas besoin de te parler. Avec lui, tu vas faire les courses, tu vas jouer. C'est fluide. S'il devient sélectionneur de l'équipe de France, je n'ai aucun doute qu'il réussira ». Les supporters tricolores croisent les doigts en espérant que le joueur formé à l’OL ne se trompe pas.