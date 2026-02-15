Thierry Henry défend Lionel Messi : Furieux, l'entraîneur du PSG le retrouve pour mettre les choses au clair

Alexis Brunet

Pendant un temps, Thierry Henry était consultant pour Prime Video et il donnait donc son avis sur la Ligue 1. Il y a quelques années, il avait notamment défendu Lionel Messi lors d’un match face à l’OM. Cela n’avait alors pas beaucoup plu à un entraîneur du PSG, qui avait par la suite confronté le champion du monde qu’il avait croisé dans le train.

Avant d’être diffusé sur Ligue 1+, le championnat de France était l’apanage d’Amazon Prime Video. Parmi les nombreux consultants débauchés se trouvait notamment Thierry Henry, qui était très apprécié des téléspectateurs. Le champion du monde 1998 donnait donc son avis sur les matchs de Ligue 1 et souvent ceux du PSG.

Mauricio Pochettino n’avait pas apprécié une déclaration de Thierry Henry En octobre 2021, Thierry Henry était notamment présent du côté du Vélodrome pour couvrir le match entre le PSG et l’OM. Le club de la capitale avait évolué pendant un moment à dix contre onze avec l’expulsion d’Achraf Hakimi. Durant cette rencontre, Lionel Messi s’était notamment positionné sur le côté droit, et cela n’avait pas plu au champion du monde 1998. L’ancien joueur d’Arsenal avait été critique envers l’entraîneur parisien de cette époque, Mauricio Pochettino. Ce dernier avait par la suite retrouvé le Français dans un train et il était allé lui parler. « J'ai vu Thierry dans un train le lendemain de ses déclarations, je lui ai dit : 'Thierry, qu'est-ce que tu as dit hier ? C'est de ma faute si Messi va ici et ne connecte pas avec les autres joueurs ? Tu crois que je lui ai dit vas ici et ne bouge pas ?’ Il m'a dit : 'non désolé, mais je devais dire quelque chose...' je lui ai dit non, tu donnes une mauvaise image de moi parce que tu as faux, ce n'est pas vrai ! Parce que c'était le souhait de Messi de se mettre à cette position pour se reposer, recharger ses batteries et être prêt ensuite à recommencer », a révélé l’actuel sélectionneur des États-Unis dans le podcast The High Performance Broadcast.